MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

El departamento de INGRESOS de Tesorería municipal, SINDICATURA y el cuerpo colegiado de regidores de MORENA, enviarán un pliego petitorio, dirigido a la Secretaria del H. Ayuntamiento de Cajeme y al propio Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, para solicitar el despido inmediato del asistente personal del regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, por considerarlo UN PSICOPATA agresivo, prepotente y arbitrario, contra los servidores públicos…-

EL ASISTENTE ES HUMBERTO LOPEZ VEGA, quien es considerado altamente peligroso y abusivo contra los empleados del ayuntamiento, por ello, buscarán por todos los medios que pague lo que hizo contra este empleado de INGRESOS, al cual, agredió física y verbalmente en su fuente de trabajo, el viernes pasado por la tarde…- EL GRUPO DE LOS ARRAYALES, tienen bastante tiempo llamando la atención con provocaciones insultantes contra quien sea, para hacerse llamar VICTIMAS ante su grupo radical que opera por redes sociales contra la actual administración…- AHORA, las cosas serán diferentes, pues se procederá conforme a derecho contra este grupo, para los cuales, les viene una sorpresa que no esperaban…-

HACIENDO HISTORIA, ME TOCO ESTAR PRESENTE, cuando Humberto López Vega, llegó a presentarse como el nuevo asistente de Arráyales “El Loco” Terán, ante el coordinador de los regidores Don Pedro Contreras, a quien le solicitó las llaves del CUBICULO para iniciar con su trabajo, contestándole a su vez, Don Pedro, que iba a comunicarse con Arráyales para confirmar lo dicho, contestándole con voz autoritaria López Vega “Yo no juego con esas cosas y ocupo me entregues las llaves para iniciar con el trabajo del regidor; te advierto que yo no vengo a recibir órdenes tuyas, yo solamente, recibiré ordenes de Arráyales y de nadie más…- ¡Pedro!” …- Esta bien, le contestó ¡Don Pedro!…- En esos momentos, entró a la oficina la regidora Carmina Islas y le preguntó: “Me dicen que usted será el nuevo asistente de Rosendo Arráyales…- Es cierto eso?. Si es así, déjeme le digo que lo repruebo, porque usted no debe ocupar ese espacio, por ser un hombre sin educación, grosero, prepotente y arbitrario contra las mujeres, a lo cual, López Vega, le contestó, “A mí me importa poco tu opinión y puedes hacer lo que quieras con tus quejas , que yo continuare con mi manera de ser, y te diré nuevamente lo que pienso de ti y de tus compañeras” …- LA VERDAD?, me dejo perplejo con el intercambio de palabras que utilizó López Vega con Don Pedro Contreras y la regidora Carmina Islas, quienes en ese momento callaron y no lo reportaron a la instancia correspondiente…-

LO QUE SI ES CIERTO, es que el regidor Rosendo Arráyales, pidió una disculpa a todos, comprometiéndose hablar con López Vega, para que mejorara su comportamiento con los regidores…- ESTE tipo de actitudes del asistente de Arráyales, no es nuevo, porque en administraciones pasadas, protagonizó este tipo de encuentros y de igual forma…- PARA MI que su actitud, viene con jiribilla y por instrucciones de El Loco Mayor, para protagonizar un zafarrancho de dimensiones legales, para hacerse pasar por VICTIMAS del sistema de ley municipal, lo cual, no creo suceda, porque ya les están preparando la demanda ante la Fiscalía General de Justicia del estado, por agresiones físicas, y la solicitud de despido inmediato, por considerarlo un hombre altamente peligroso para estar dentro del área de regidores…- ARRAYALES Y SU PANDILLA, están a un paso del exterminio social. Y de todo lo hecho, existen pruebas contundentes en su contra, y los podría poner en aprietos ante las autoridades del estado…- QUE NECESIDAD……………-

UNA MALA EN ESTA NAVIDAD…- Es legal la detención reclamada al Juez de Oralidad Penal del Distrito Judicial Dos en esta ciudad, contra Marcos “N” y Miguel “N”…- De nueva cuenta perdieron el amparo solicitado, en relación con el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, porque la Justicia de la Unión no ampara ni protege a los inculpados, por lo tanto, se quedan recluidos a continuar con el debido proceso hasta sus últimas consecuencias, dejando en claro, que la parte ofendida, está pidiendo la máxima condena contra los procesados por el supuesto delito de EXTORSION.

Si las cosas continúan así, quiere decir que podrían comparecer otros que aparecen en la carpeta de investigación, los cuales, mencionaron los presuntos como participantes y como autora intelectual de este delito…- SE AGRAVA el caso para más de cuatro personas, los cuales de un momento a otro, podrían ser requeridos para una comparecencia sobre su participación en estos hechos contra el Director de la Central de Autobuses de Cajeme….-

EN LO POLITICO, les informo, que Ricardo Bours Castelo, candidato a la gubernatura de Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano (MC) lleva recorridos con su caravana 2,533 kilómetros, los cuales, han sido fructíferos y de aceptación entre los habitantes de 27 municipios, con quienes intercambio impresiones y opiniones de lo mal que se encuentra el estado de Sonora, por la cerrazón de las autoridades de no quererlos escuchar en sus demandas más elementales, para las cuales, Bours Castelo, les dio a conocer su programa de trabajo que trae entre manos para que nos vaya bien a todos…-

EL FRIO que azota la región norte en estos momentos, no impide que Ricardo Bours se reúna con varios grupos de simpatizantes que desean conocer de fondo, el proyecto que trae armado meticulosamente para sacar adelante a todos los ciudadanos de Sonora, compartiendo en sus recorridos con algunos comerciantes la intención de trabajar de la mano de ellos, con propuestas que ayuden a salir delante de la difícil situación que vivimos todos los sonorenses. En su recorrido por todos estos municipios, el precandidato seguirá invitando a los simpatizantes y militantes a formar parte del movimiento que sacará adelante a Sonora…- ¡Aguas!. A Ricardo Bours Castelo, no le importan las críticas que le hacen a través de las redes sociales. A él lo único que le importa, es el desarrollo y el bien común de todos los sonorenses…………………..-

ASI DEBE SER, pero, las malditas campañas negras, lo único que hacen es ahuyentar más a los votantes…………..- HOY ARRANCO el programa navideño de José Omar Serna Córdoba “Niños felices” a través de YOCREOENCAJEME, el cual considera como meta la atención para 5000 mil niños y niñas que hará feliz con regalos, pastel y dulces, en esta navidad. Este programa finalizará el 6 de enero…- OJALA Y TODOS fueran participativos con un apoyo en estas fiestas decembrinas, como lo viene haciendo el Director de la Central Camionera desde su trinchera, apoyando con esta bonita labor para hacer felices a tantos niños y niñas que tienen una ilusión navideña…- ¡Animo!……- NO HAY QUE DESAPROVECHAR…- El Gobierno Municipal de Cajeme, a través de Tesorería y la Dirección de Ingresos, anuncia que se extiende el plazo hasta el 24 de diciembre para que aprovechen las promociones del programa “Descuentos Navideños”, mediante el cual se aplican descuentos en lo concerniente a recargos de impuesto predial, multas fiscales y de Tránsito ordinarias, facilitando así el cumplimiento con las obligaciones de la ciudadanía como contribuyentes. ESTE APOYO, es por instrucción del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, para que esta dependencia brinde a las familias cajemenses opciones para que puedan saldar sus deudas, por lo que en el pago total del impuesto predial se brindará un 100 por ciento de descuento en recargos…- VAMONOS A PAGAR………..-

