Compartir ! tweet





“En Sonora no hay 4T”, afirman morenistas de Hermosillo al renunciar a su partido

Truenan contra Durazo y que tanto Morena como él son una ofensa y farsa para la 4T

Un error del PAN llevar a Toño Astiazarán de candidato a la Alcaldía; lo ubican como Guaymense

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En Sonora no hay 4T, afirmó ayer lunes en Hermosillo un gran número de personas que de buena fe se hicieron militantes, pero se han llevado una una gran decepción.

De tal manera que un grupo de personas acudieron a las oficinas de Morena ubicadas sobre la avenida Pino Suarez, para presentar su renuncia como militantes.

Ello, al considerar no estar de acuerdo en la forma como se está manejando al partido en Sonora, pero además por lo cerrado y la soberbia conque se ha comportado el precandidato Alfonso Durazo Montaño .

“No se nos permitió participar como contendientes, en un principio nos borraron del padrón”, dijo muy indignado el conocido maestro hermosillense, Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva.

“Ha sido una aberración. No es posible que este hombre (Alfonso Durazo) se crea dueño de Morena.

“No es posible que se presente como la opción al liderazgo de la Cuarta Transformación, es una ofensa y una farsa”, dijo a su vez Luis Palazuelos Guerrero, quien es militante de Morena desde el 6 de marzo de 2018.

Los exmilitantes dijeron que durante la presente semana esperan que más morenistas acudan a las oficinas del partido a presentar sus renuncias, caray, de ser así las cosas veremos el desmoronamiento de ese incipiente partido en la capital sonorense

De hecho, hasta antes del 2018 Morena casi no existía, pero la figura de Andres Manuel López Obrador con mucha fuerza para ganar la elección presidencial hizo que un mar de políticas de todos colores emigraran ahí.

Para empezar, Celida López era una panista a ultranza y el PAN la hizo diputada local y se le dió mucho juego en el gobierno de Guillermo Padres.

Por cierto, durante el reciente fin de semana se hizo oficial que Antonio Astiazarán fuera la propuesta del PAN a la Alcaldía capitalina que deberá respaldar la triple alianza.

El final estuvo interesante, porque estuvieron valorando a David Figueroa Ortega, e incluso a Norberto Barraza que al parecer no quiso escuchar al diablo.

Pero al final, Luis güero Nieves fue el encargado de decir por Toño que era la propuesta de su partido para que enfrente a Celida Lopez.

Y aunque para algunos el guaymense es una buena carta porque Toño conserva buenas relaciones con Reconocidos priistas de la naranjera ciudad, para otros David Figueroa hubiera garantizado más votos.

Es cierto, Toño Astiazarán tiene residencia y credencial de elector en Hermosillo, pero los “naranjeros” lo ubican como “ostionero” de Guaymas.