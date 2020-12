Impactó muy fuerte el apoyo del profe Castro Cossío y la UGOCP a Ernesto Gandara Camou

Compartir ! tweet





Alfonso Durazo; cero actos públicos; preludio de que abandona Sonora?

Ricardo Bours sigue creciendo; que Felipe y Margarita Zavala vienen a darle su apoyo

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Todavía no deja de comentarse la bomba politica estatal –de la que dimos en exclusiva el sábado–, del apoyo del profe Miguel Angel Castro Cossío y la UGOCP a Ernesto Gandara Camou para Gobernador de Sonora.

Si, eso cayó como un baldazo de agua fría a Alfonso Durazo Montaño, a su equipo y al mismo líder nacional de Morena, Mario Delgado

Para algunos observadores y analistas políticos, el de Bavispe no consideró o tomó en cuenta muy temprano al profe, pues pensó que como su hermano Víctor Castro Cossío es el virtual candidato morenista a gobernador de la BCS era seguro su apoyo .

No fue así, y para otros la arrogancia y soberbia de Alfonso le ganó, y ahí están las consecuencias, pero Mario Delgado tuvo parte de esa culpa considerando que la UOCP es nacional.

Está organizacion tiene presencia en 17 estados del país, poquito más de la mitad del país, de ahí que Delgado es parte de la culpa.

Pero no fue el borrego Gandara quien anduvo tras el apoyo del profe Castro pues aún es temprano, además que veía difícil su apoyo por ser éste y la misma organización muy identificados con la izquierda.

Además, la UGOCP se ha sentido muy relegada, desairada y abandonada por el presidente López Obrador tanto en lo acuicolas, como en la agricultura y proyectos productivos.

Aunque está claro que al Presidente no le interesa eso ni la economía en general, él sigue en lo suyo: Tirando dinero a manos llenas a los NiNis, a sus proyectos faraónicos innecesarios, al barril sin fondo de Pemex y demás programas sociales-clientelares de corte politico.

En más de Durazo, con eso de que suspende toda actividad politica fuera de sus oficinas o cuartel general con el argumento del Quédate en Casa por lo del Covid, más que inmediato surgieron varias hipótesis, ninguna favorable.

Que es que ya se siente desanimado porque las encuestas reales ante el borrego Gandara lo ponen boca abajo, siendo terrible la encuesta Televisa Sonora dónde apenas alcanzó un 23 por ciento contra un 67 de Gandara, encuesta en vivo en el noticiero estelar matutino de esa televisora en Hermosillo y dónde se incluyó a Ciudad Obregón.

El mismo día, en otra encuesta en vivo, ésta de Luis Alberto Medina en Proyecto Puente –de Megacable–, aunque le fue un poco mejor, la diferencia es grande: 53% del borrego Gandara contra el 33%.

Y en ambas encuestas quien va creciendo es Ricardo Bours Castelo, y como me dijo el empresario y experto en finanzas y mercados internacionales, Tony Dabdoubb, “Ricardo es el mejor candidato, y va a crecer”.

Por cierto, ayer supimos de manera extraoficial, que Felipe Calderón y Margarita Zavala vendrán a Sonora está semana para darle todo el apoyo de México Libre al cajemense, lo que sería muy importante para el Precandidato de Movimiento Ciudadano.