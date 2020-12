¡En Sonora los jefes de prensa de los candidatos a gobernador recomiendan pagar publicidad en Facebook y se olvidan de los medios tradicionales, error garrafal!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y además de muy buena fe, resulta que al parecer algunos periodistas y medios de comunicación andan muy molestos con los candidatos a gobernador de Sonora, porque estos señores traen la idea metida en la cabeza que por el solo hecho de pagarle a FACEBOOK la publicidad para sus campañas ya con eso no necesitan a los MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y A LOS PERIODISTAS.

Y lo digo así porque ayer aquí en Hermosillo platicaba con algunos colegas y pues esa era su percepción, su desanimo y coraje porque estos señores los jefes de prensa de los candidatos eso es lo que le están recomendando a sus jefes, pagar anuncios a FACEBOOK y no consumir nada en lo estatal y local en Sonora.

Y pues la gran verdad están super equivocados tanto los candidatos como los jefes de prensa porque en Sonora hay mas del 50% de los votantes que no tienen acceso a FACEBOOK, si en la SIERRA EN MUCHOS POBLADOS RURALES del estado no tienen esos servicios AUNADO A ESO HAY MUCHOS POBRES QUE CON TRABAJO TIENEN PARA SOBREVIVIR Y NO TIENEN PARA DARSE EL LUJO DE UN CELULAR Y PAGAR INTERNET y es ahí donde les esta fallando a los candidatos y a sus flamantes SABELOTODOS DE SUS JEFES DE PRENSA, y la gran verdad ahí es donde se gana porque el estudiado el doctor, el licenciado, el maestro, etc, etc, esa gente como tiene conocimiento de todo puede razonar su voto, pero la gente del pueblo nomas vota cuando escuchan al candidato en sus mítines y los convence, es ahí donde están los votos que te llevaran al triunfo.

No quiero decir que FACEBOOK no sirve, es buena la publicidad ahí pero también los medios tradicionales son buenos porque queda plasmado todo para toda la vida y en las redes sociales todo pasa a cada minuto, depende de las actividades que pasen, ojala que los candidatos volteen a ver a los medios tradicionales y también hagan convenios con ellos, que se consuma lo local, que haya circulante en Sonora de otra manera todo lo que le pagan a Facebook se va los EEUU y pues allá crece mas la economía y aquí se olvidan cada día mas.

Me comprometí con mis amigos de los medios a hacer este comentario y ahí esta, si “EL BORREGO” GANDARA NO APOYA A LOS MEDIOS TRADICIONALES EN SU SALUD LO HAYARA, IGUALMENTE PARA RICARDO BOURS Y ALFONSO DURAZO, y si no al tiempo amigos lectores.