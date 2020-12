Ernesto “El Borrego” Gándara tiene días arrasando en las encuestas

Compartir ! tweet





Por Victor Gallardo

Encuestas van, encuestas vienen en los ultimos días Ernesto “El Borrego” Gándara liderea desde hace unos días las todas las encuestas para ser el próximo gobernador de Sonora.

El candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD tiene días barriendo a sus mas cercanos competidores que son Ricardo Bours de Movimiento Ciudadano y Alfonso Durazo de MORENA, algo tendran que hacer los candidatos de MC y de MORENA porque la “El Borrego” Gándara de seguir esta tendencia aunque aun falta “mucho” podria dejarlos muy atras y sin la gubernatura de Sonora.

Insisto algo tienen que hacer tanto Alfonso Durazo y Ricardo Bours porque como dice el dicho “No estan siendo lo duro, si no lo tupido”, ambos candidatos han cometido errores de “kinder” de uno me extraña le faltan tablas políticas y la gente que lo rodea nomas no, y del otro creo que necesita rodearse de buenos asesores que le ayuden a ver el panorama general para que se de cuenta como realmente vive la ciudadania, pero en fin los votantes saldran a juzgarlos muy pronto, el tiempo se va volando, un favorsote que alguien les avise a los candidatos de MC y MORENA que la carrera por la gubernatura ya empezo.