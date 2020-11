Compartir ! tweet





EN LO POLITICO, el regidor del PAN, Rafael Delgadillo Barbosa, insiste en un juicio político contra el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado. El solo busca los reflectores de la sociedad, para decir que la actual administración no ha funcionado en los absoluto, todo ello, con tintes políticos electorales, para acarrear agua al molino de LA MANO QUE MECE LA CUNA.

EL DIPUTADO LOCAL, Armando Alcalá Alcaraz, no entiende su delicada situación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el sur de Sonora…- AL LEGISLADOR Priista, le saldrá más caro el caldo que las albóndigas, debe entender que el país lo gobierna la Cuarta Transformación y no “EL PRI”.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

SE DESTROZA tubería de 42 pulgadas de OOMAPAS…- MEDIA ciudad se queda sin agua. Trabajan a pasos forzados para poder abastecer de agua a toda la ciudad…- ESTE punto de conexión de la tubería de las plantas 3 y 4, se encuentra por la calzada Francisco Villanueva rumbo al panteón nuevo, y son las que alimentan a la mitad de la población al sur de la ciudad…- ESPERO y el BONO que pensaban darle a los trabajadores (cortadores) de Oomapasc, se detenga, para que estos recursos los destinen a esta problemática reparación de la línea que alimenta a gran parte de la ciudad…- Se prevé, la reparación y distribución del vital líquido, quede concluida para este próximo sábado, ya que no es nada fácil, reparar este desperfecto inesperado para todos…- PERO QUEDARA LISTO…………..-

La Operación Padrino, realizada por la DEA, de que sirvió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para acusar al general Salvador Cienfuegos Zepeda de los delitos de conspiración para manufacturar, exportar y distribuir drogas y por lavado de dinero, de la venta de estupefacientes, se dio por terminada en ese país. El procurador William Barr y el fiscal Alejandro Gertz Manero anunciaron el retiro de los cargos, con el propósito de que sea investigado en México por la Fiscalía General de la República…- ¿Sera inocente el General Cienfuegos?…-

ESTA LIBERACION, traerá consecuencias de cooperación, porque la DEA opera en México desde hace más de tres décadas y la detención de general Cienfuegos pone en riesgo sus operaciones antinarcóticos con el Ejército, así como la operación de los 54 agentes que tiene desplegados en el país, por lo que revisar su estancia, podría ser negativo para sus intereses…- ASI ES ESTO…- BORRON Y CUENTA NUEVA………….-

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya anunció el arranque de la reforma laboral para cumplir con los compromisos asumidos en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)…- Esta nueva ley, será para todos los estados del país, porque alguien debe acabar con tanta corrupción que existe en las Juntas de Conciliación y Arbitraje…- ¿Verdad, Horacio Valenzuela?…-

Este último sujeto, es quien se hace llamar Secretario del Trabajo en Sonora, y es quien protege las corrupciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje del sur de Sonora, principalmente en Cajeme, donde se cuenta con más de 40 demandas laborales contra el Diputado Local y empresario, Armando Alcalá Alcaraz, quien se niega a pagar las indemnizaciones, con sueldos caídos de los trabajadores que despidió injustificadamente…- Los principales elementos que plantea esta reforma, son el arranque de operaciones de los centros de conciliación y los tribunales laborales.

Se prevé que 60 por ciento de los conflictos obrero patronales se resuelva por medio de la conciliación. Establece además que si en 45 días no hay acuerdo, el conflicto lo resuelva un juez en los nuevos tribunales, ya que nadie puede violentar los derechos de los trabajadores…..- EL DIPUTADO LOCAL, Armando Alcalá Alcaraz, no entiende su delicada situación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el sur de Sonora…- AL LEGISLADOR Priista, le saldrá más caro el caldo que las albóndigas, debe entender que hoy en día, el país lo gobierna la Cuarta Transformación y no “EL PRI”……………-

EN LO POLITICO, el regidor del PAN, Rafael Delgadillo Barbosa, insiste en un juicio político contra el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado. El solo busca los reflectores de la sociedad, para decir que la actual administración no ha funcionado en los absoluto, todo ello, con tintes políticos electorales, para acarrear agua al molino de LA MANO QUE MECE LA CUNA…- QUIENES conocen de este tema, aseguran su queja no trascenderá, así se vaya a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con esta mentira mediática…- Obvio, que le saldrá más caro su peregrinar, pero, eso poco le importa al regidor, porque estos berrinches no los paga él…..- EL OTRO MANIPULADO DEL PT es; Rosendo Arráyales “EL LOCO” Terán, es quien trae la campaña contra el Alcalde Mariscal Alvarado, por el asunto de la Secretaria de Seguridad Publica, la cual, quedará resuelto desde el Centro del País, con la llegada de un Marino, porque la Armada de México es una Institución Militar Nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, en este caso, vienen a Cajeme, a lograr las condiciones de paz y de desarrollo del municipio, ya que son indispensables para la construcción de un municipio próspero y con responsabilidad global, empleando su Poder Naval, fortaleciendo sus Capacidades de Respuesta Operativa en esta región…- AHORA, si los regidores de la oposición, no lo quieren, pues que propongan un perfil que comparta sus mediáticas actuaciones con tintes políticos electorales…- OJALA y agarren esa responsabilidad, los regidores del PRI, PAN, PT, MC E INDEPENDIENTE, para que demuestren a autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en general, como se hacen las cosas cuando se quiere hacer…- DIOS LOS BENDIGA………….-

MEGANOTICIAS SUR SONORA, debe contratar reporteros y camarógrafos para presentar un buen trabajo noticioso ante sus seguidores, para no andar robando las imágenes de RULETEANDO CON EL LALO. O cuando menos, dar el crédito de quien realizó este trabajo periodístico…- Muy cómoda la señora, desde sus oficinas trasmite el trabajo de otros, sin permiso alguno…- QUE BONITO MI CABALLO………….- ME HAN CRITICADO TANTO MI TRABAJO por algunas observaciones que he venido haciendo publicas periodísticamente hablando contra algunas personas, de las cuales, de un momento a otro, con documento en mano, le tapare la BOCA a más de 30 familias que han denostado mi trabajo como una columna corriente que se maneja a base de mentiras y por intereses económicos…- LES DEMOSTRARE, que lo que escribo es la verdad, porque exhibiré las pruebas con todos los detalles de LOS ROBOS que cometieron contra EL PUEBLO DE CAJEME…- HE DICHO…………..-

CAJEME EL PRIMER MUNICIPIO DE SONORA CON JUZGADOS CÍVICOS…- Para reforzar los trabajos que se llevan a cabo en la construcción de la paz en Cajeme y en el marco del programa de Homologación de la Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad en el país, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado inauguró el área de Juzgados Cívicos Municipales, el cual se encuentra en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y que tiene como fin brindar solución a los conflictos sociales…- El Presidente Municipal informó que este proyecto fue promovido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública que promueve el Gobierno Federal, por lo que, al ser una acción que abona en la construcción de la paz, se procedió con la inversión de un millón 475 mil pesos, para la habilitación del espacio…- “Este es un tema en el que veníamos trabajando desde el inicio de la administración y hoy estamos muy contentos de que sea ya una realidad, abrazamos con mucha pasión esta nueva estrategia, la cual abona significativamente a recuperar la paz para todos los cajemenses”, expresó el edil cajemense.

GRACIAS POR SU TIEMPO CUALQUIER ACALARACION O DUDA CELULAR: 6442-12-90-71 MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX