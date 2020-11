¡Se enfurecen altos mandos del ejercito mexicano con la detención del general Cienfuegos y obligan a AMLO a fajarse y regresarles a su general a México, así fue EEUU reversio!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe sin el deseo de jorobar en contra de AMLO, VAMOS AL GRANO DE ESTE DELICADO ASUNTO, METERSE CON ALTOS MANDOS DEL EJERCITO ES MUY PELIGROSO y ahí están las pruebas con la detención del secretario general de la defensa nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, rápidamente hubo muchas reacciones dentro del ejercito mexicano.

ALTOS MANDOS SE ENFURECIERON Y LE HICIERON SABER AL ACTUAL SECRETARIO DE LA DEFENSA LUIS CRESENCIO SANDOVAL SU GRAN MOLESTIA Y DESACUERDO y el señor secretario rápido le informo al ciudadano presidente de la república que en el ejercito había muchas molestia, indignación, coraje y desacuerdo con la detención del GENERAL CIENFUEGOS en EEUU y que no era justo lo que le hicieron a su general que eso ATENTABA CONTRA LA SOBERANÍA DE MÉXICO Y ALGO URGENTE TENÍAN QUE HACER PARA SALVAR AL GENERAL CIENFUEGOS Y NO FUERA TRATADO ASÍ NI JUZGADO EN EEUU.

Y eso rápidamente puso inquieto al presidente de México e instruyo a Marcelo Ebrard que de manera rápida y expedita para que se pusiera de acuerdo con el fiscal general de los EEUU para que buscaran todas las formas habidas y por haber para que el general Cienfuegos fuera absuelto y regresado con urgencia a México ya que había muchísima molestia entre los altos mandos de la SEDENA, de tal forma que en un principio no querían los americanos acceder pero en México también AMLO supo fajarse y los amenazo con que se acabaría la cooperación en México con la DEA, porque no se valía que detuvieran al general Cienfuegos sin conocimento de México de alguna investigación, cuando EEUU se dio cuenta que iba en serio accedió a todas las peticiones de México y de AMLO, les declaro no culpable al general Cienfuegos y se los mando a México, así terminó esta gran odisea de Cienfuegos, se fajo AMLO y se fajo el ejercito con su general, felicidades, y si no al tiempo amigos lectores.