Dan espalda a Sonora diputados federales de Morena en Presupuesto Federal

La Sociedad Civil de Sonora debería publicar sus fotos en espectaculares para recibirlos como TRAIDORES!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Para darle prioridad a cinco proyectos faraónicos y caprichosos del AMLO, los diputados federales sonorenses la Morena, le dieron la espalda a Sonora, permitiendo un recorte en el presupuesto para 2021, por el orden de los 3,600 millones de pesos.

Eso pone a Sonora y a sus 72 municipios en serios aprietos económicos, que traerá como consecuencia que el próximo año no tendremos ninguna obra de infrastructura en el estado, sslvo la carretera Bavispe-Agua Prieta de 27 kilómetros que gestionó el entonces titular de la SSPF, Alfonso Durazo.

Ni el Senador Arturo Bours Griffting hizo algo por su tierra, cayó como Mario Carvajal, Javier Lamarque, Heriberto Aguilar, Lorena Valles Sampedro, María Wendy Briceño y Manuel López Castillo.

Que no se nos olviden esos nombres en el 2021 si de manera cínica y desvengorzada pretenden volver a aparecer en las boletas electorales.

Algunos de ellos volverán a aparecer porque el gerente nacional de Morena ya los está premiando con csndidaturas, como a Lamarque, a Heriberto Aguilar y la Wendy.

Muy pronto se le olvidó al arrastrado, lambiscon e indeseable aquello que dijo López Obrador que en la 4T no sería un «gobierno de cuotas y cuates», que no eran iguales a los del pasado, si, no salieron iguales, sino peores.

Esos «legislinesdores» cobardes, traidores dadores de espalda no fueron capaces de mover un solo dedo en la búsqueda de una mejoría para el presupuesto federal para Sonora, porque el servilismo y la sumision no se los permitió.

Pero eso sí, aprobaron incrementar en un 93 por ciento el presupuesto para los cinco proyectos faraónicos de su «Dios» López Obrador , es decir, el tren Maya, el corredor Transismico, el tren México-Toluca, el aeropuerto Santa Lucia y la refinería Dos Bocas.

Por último, ya cercanos los tiempos electorales, los grupos de la Sociedad Sonorense bien harían en exhibir en espectaculares las fotos de eso «legislineadores» de Morena que traicionaron a los sonorenses.