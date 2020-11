Frontera México-EU seguirá cerrada hasta el 21 de diciembre

Compartir ! tweet





Por noveno mes consecutivo permanecerá cerrada la frontera entre México y EU para viajes no esenciales terrestres con el objetivo de disminuir el contagio por covid-19

Por noveno mes consecutivo permanecerá cerrada la frontera entre México y Estados Unidos para viajes no esenciales terrestres con el objetivo de disminuir el contagio por covid-19.

La Cancillería mexicana informó que luego de revisar el desarrollo de la propagación del virus y debido a que diversos estados fronterizos se encuentran en naranja del Semáforo Epidemiológico, México planteó a Estados Unidos extender un mes más las restricciones al tránsito no esencial por las diferentes garitas en su frontera común.

Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de diciembre de 2020″, señaló.

El Acuerdo de Restricción Fronteriza establecido entre ambos gobiernos aplica para cruces no esenciales, como turismo, visitas familiares o compras.

Quedan exentos los cruces por motivos de salud, trabajo, educación y humanitarios.

Se espera que este jueves el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, confirme la extensión de esta medida.