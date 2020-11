¡Luis Donaldo Colosio JR podría ser el próximo presidente de México en el 2024, todos se unirán a él para derrocar a AMLO, sería la gran piedra en el zapato de la 4ta. Transformación!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigo lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, nos llegan informes calientitos y ademas lo que se ve no se juzga mas que a la vista, resulta que en el estado de Nuevo León todos los mas ricos empresarios del país le están apostando a que LUIS DONALDO COLOSIO JR llegue a la gubernatura de ese estado en el 2021 apoyado por el partido Movimiento Ciudadano.

Y ya siendo gobernador del estado todos los estados del norte de México estarían en una gran alianza en apoyo al hijo del malogrado candidato a la presidencia de la república en 1994 Don Luis Donaldo Colosio Murrieta (QEPD) y así podría llegar a la presidencia de la república con todo el apoyo de esos estados del norte y con la estima pues que los mexicanos le tenían a su padre fácilmente Luis Donaldo hijo llegaría a la primera magistratura del país y así convertirse en la gran piedra en el zapato para AMLO llegados los tiempos en el 2024 cuando Don Andres Manuel López Obrador se quiera reelegir.

Porque todo apunta que para allá vamos, la reelección de AMLO es lo mas evidente y si por la víspera se saca el día AMLO es lo que quiere, pero como ya se dieron cuenta los rico empresarios de México QUE LA ÚNICA PERSONA QUE PUEDE DESTRONAR A AMLO EN EL 2024 SERIA LUIS DONALDO COLOSIO JR en las próximas elecciones para la presidencia de la república, de hecho ya andan trabajando duro en Nuevo León para que Luis Donaldo JR gane fácilmente primero la gubernatura del estado en el 2021 y posteriormente le gane a AMLO en el 2024.

Y la gran verdad amigos lectores tiene mucha lógica que así sea, como dicen los que saben mas de esto porque de otra manera AMLO se puede aferrar al poder y no quererlo soltar y si no avientan a un candidato fuerte, carismático y de la talla de Luis Donaldo Colocio JR dificilmente le podrán ganar al poder, pues así estan las cosas en la política de México y el hijo de Luis Donaldo Colosio, puede ser la gran sorpresa en el 2024 y tiene todo para ser presidente de México, es diputado local por Nuevo León y como quien dice ya candidato a la gubernatura del estado y próximo gobernador, prácticamente tiene todo para ganar y aunado a eso el gran carisma que tenía su padre y con esa gran deuda que tienen los mexicanos con ese gran político fácilmente los mexicanos votarían por Luis Donaldo Colosio JR, así que el JR podría convertirse dentro de poco en la gran piedra en el zapato para AMLO, MORENA y para la 4ta. Transformación, y si no al tiempo amigos lectores.