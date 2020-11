Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LA SESION EXTRAORDINARIA que viene para esta semana será para atender exclusivamente el caso Cano Castro. Es aquí, donde los REGIDORES DEL PRI, PAN, MC, PT, Y DEL INDEPENDIENTE, darán sus mejores oratorias frente a las cámaras periodísticas para persuadir a los regidores de MORENA, a que participen con un discurso que convenza la falta de un Secretario de Seguridad Pública Municipal en Cajeme…- Esto se pondrá sabroso, porque tanto Gustavo Almada, como Rodrigo Bours, Rosendo Arráyales, Emeterio Ochoa y Rafael Delgadillo, quieren desaparecer la Comisión de la SSPM y quieren saber quién es el MARINO que viene hacerse cargo de la seguridad publica en esta zona de guerra. De entrada, les digo que el Regidor(a) es una autoridad municipal, que integra el Ayuntamiento de un Municipio y participa en la toma de decisiones en forma colegiada.

Para ser parte de la toma de decisiones en el Ayuntamiento, el Regidor(a) deberá participar en las Sesiones de Cabildo y trabajar en las comisiones…- Como Víctor Ibarra Apodaca, actual presidente de la Comisión de la SSPM, por más de 2 años en el cargo, en esta sesión de cabildo, será relevado de su cargo, otorgando su puesto a un regidor de la oposición, al cual, se presume se le hará entrega primeramente al regidor Rosendo Arráyales del PT, quien podría ser un excelente perfil para este cargo, ya que es abogado y conoce de responsabilidades administrativas como servidor público…-

SI NO ACEPTA EL PUESTO, deberá renunciar públicamente ante las cámaras de los medios de comunicación. ASI, sucesivamente se la ofrecerán el puesto a Rafael Delgadillo, también a Gustavo Almada, a Emeterio Ochoa y a Rodrigo Bours Castelo, frente a las cámaras, quienes de no aceptar, deberán decir motivos y causas, por qué no quieren ese puesto…- ESTO está muy claro, nadie quiere un compromiso de esta naturaleza, menos a como están las cosas por Cajeme y todo Sonora…-

EN LO QUE RESPECTA AL MARINO, este nombramiento viene desde el centro del país a manejar la seguridad pública a este municipio. Ni el Alcalde, ni el Secretario del Ayuntamiento, mucho menos los regidores tienen que ver con la llegada de la Armada de México a Cajeme, ésta, es una Institución Militar Nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales, y con ello, se dice que la orden se dio en México, para poner orden en el municipio…-

TRASCIENDE, que los regidores de la oposición, quieren desaparecer la Comisión de la SSPM, PERO, no se puede, porque El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno de la Dirección General de Seguridad Pública en Cajeme, de acuerdo a las atribuciones que señala la propia Ley Orgánica del Municipio…-

MI PUNTO DE VISTA, es que todos los regidores hagan frente a este problema, ejerciendo las facultades de deliberación y decisión con integridad, congruencia, tratando con responsabilidad este tema y, potenciando el bienestar ciudadano con gestión y formulando propuestas de progreso para todos los ciudadanos…- DEJEN DE BUSCAR CULPABLES Y pónganse a trabajar, porque al final de la administración, a todos se les juzgara por igual…- ENTRE ustedes, no se encuentra RAMBO, pero, se encuentra la inteligencia del ser humano, la cual, les sirve para conducir a nuestros ciudadanos, por el camino correcto y no afianzar el camino equivocado……………..- PONGAN LA MUESTRA, ustedes son los responsables de la seguridad de la ciudadanía cajemense…………….-

EN OOMAPASC, no hay “AVIADORES”: Silvia Godoy. La líder del Sindicato del SUTOC, desmintió a sus agremiados ante los medios de comunicación, que en el Organismo Operador de Oomapasc, no existen aviadores. Su especulación, se debió a la desesperación por no recibir lo que por derecho le pertenece a los trabajadores. En una palabra, inventan acusaciones para que les presten atención los funcionarios, cosa que podría traerles consecuencias a la base laboral, porque no se puede acusar sin sustento alguno, porque esto no es UN JUEGO………-

SIGUE CON LO SUYO EL COVID 19… Hoy falleció el periodista de Cananea Antonio Moreno Gonzales, Director del periódico “El Mexicano”…- Este lamentable deceso ocurrió hoy por la mañana. En Paz descanse nuestro amigo “Toño”……………-

EN POLITICA, les informo que conozco a Alfonso Durazo, al Borrego Gándara y a Ricardo Bours Castelo. Sé que los tres tienen experiencia de sobra para conducir por el buen camino el destino de Sonora. No hare juicios adelantados sobre sus personas, porque no soy nadie para decidir por el futuro de otros. El mero día de las elecciones, será cuando tome una decisión igual que todos…- QUE GANE EL QUE EL PUEBLO DECIDA…- YA DIJE…….. CERO descalificación para los tres……………….- ¿Es un delito hacer fiestas durante la pandemia de COVID-19 en la CDMX? …- SI ESTO SUCEDE ALLA, porque no aplicarlo aquí en Cajeme. Pareciera que los cajemenses quieren acabar con sus propias familias, ya que cada fin de semana hacen reuniones familiares, fiestas, carreras de caballos, peleas de Gallos, entre otras eventos que realizan en reuniones con más de 10 personas…- ASI NUNCA SALDREMOS DE ESTO…- NOS ESTAMOS destruyendo nosotros mismos, porque no respetamos el Protocolo para Prevenir Contagios de COVID-19…- DIOS NOS AYUDE……… VIVIREMOS LOS MAS RESPONSABLES…- DIGO YO……………….-

Bienvenida A INVERSIÓN E INSTALACIÓN DE SKYBRIDGE EN CAJEME…- La instalación del consorcio norteamericano SkyBridge en el Parque Industrial de Manufactura Avanzada (PITAM) para el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), es toda una realidad, pues el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado recibió la visita de trabajo de Gabriel Soto, Director de Proyectos Skybridge México, con lo que se formaliza la decisión de la empresa para invertir en Cajeme…- Gabriel Soto reiteró ante el munícipe, representantes de las Cámaras Empresariales, empresarios, directivos de COPRECO y funcionarios municipales, que la decisión de instalar este parque industrial en la localidad fue por su estratégica ubicación, su vecindad y excelente relación con Arizona, entre otras ventajas comparativas y competitivas…- El proyecto SkyBridge Sonora puede generar multitud de trabajos y empleos directos e indirectos, desde la fase de construcción hasta la instalación de las plantas y centros de distribución, con ofertas de trabajo especializados, este proyecto pondrá a Ciudad Obregón en la esfera de atención de los inversionistas buscando activos de alta calidad…- LLEGO TRABAJO A CAJEME.

