Traslado y almacenamiento de vacuna de Pfizer, viable

El canciller Marcelo Ebrard afirma que pese a refrigeración extrema podría aplicarse este fármaco en México; Pfizer espera de autorización para vacunar a población abierta, dice

El caso de que el ensayo de vacuna que realizan las empresas Pfizer y BioNTech sea aprobado, su transporte y aplicación en México sería viable pese a la refrigeración extrema que se requiere, aseguró Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

En rueda de prensa expuso que la empresa dotaría de los sistemas de refrigeración temporal y no se tendría un almacenamiento prolongado de la vacuna.

El de Pfizer es uno de los ensayos más prometedores de vacuna contra el Covid-19 y está a la espera de la autorización de los gobiernos de Estados Unidos y México para ser aplicada a población abierta.

“¿Qué es lo que va a hacer Pfizer en caso de que así se firme esta semana que se tiene que firmar el pedido? Pfizer va a poner la vacuna con esas temperaturas, muy bajas temperaturas, en los puntos de distribución que México necesite, que México determine y de ahí lo pasas a una red de frío que no tiene la misma temperatura.

“Lo que tienes que hacer es regular tu flujo, no puedes tener stocks en muchos lugares entre -2, -8 grados, más allá de una semana o un tiempo corto”, explicó el Canciller.

Esa propuesta de flujo continuo de las vacunas la ha hecho Pfizer a todos los países del mundo con los que tiene comprometida su vacuna.

En rueda de prensa, el Canciller recordó que Pfizer es uno de los laboratorios con los que México tiene firmados compromisos para la compra de la vacuna una vez que esté disponible.

“Que México tenga el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna y, conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México la Secretaría de Salud y Cofepris, puedan ya poderse aplicar a la población”, sentenció Ebrard.