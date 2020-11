Ocupación en hospitales públicos se encuentra al 32% y en privados al 79% en Sonora

Compartir ! tweet





Nogales, Hermosillo y Agua Prieta Superan el 54%

Hermosillo, Sonora; noviembre 16 de 2020. La ocupación hospitalaria en Sonora va en aumento tanto en unidades públicas como privadas, con 32% y 79%, respectivamente, donde Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, son los municipios con mayor saturación a la fecha, al superar su 54%, informó Clemente Baltierra Ochoa.

El director general de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud explicó que en cuanto a ocupación hospitalaria Hermosillo presenta 54% en unidades públicas y por encima de 90% en hospitales privados, Nogales 57% en unidades públicas y Agua Prieta 56% públicas.

“En el último mes se ha visto un repunte en la ocupación de los hospitales de la entidad, encabezando Hermosillo las ciudades con más porcentaje de ocupación’’, declaró.

Baltierra Ochoa puntualizó que por institución médica, Hermosillo está al 14% de su ocupación en la Secretaría de Salud, 86% en el IMSS, 79% en el Isssteson y 95% en Issste. Agua Prieta está al 56% de ocupación en la Secretaría de Salud y Nogales está al 18% de su ocupación en la Secretaría de Salud, 85% IMSS e Isssteson al 75%.

Precisó que al 14 de octubre del presente año, la ocupación por casos de COVID-19 en la capital sonorense se encontraba en 21% en las unidades públicas y en 20% en las privadas, lo que indica un notorio repunte.

Por tal motivo, Baltierra Ochoa llamó a la población a no dejar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como respetar el distanciamiento social.

“Esta situación es un reflejo de que la entidad atraviesa por el repunte de casos de Coronavirus, esto nos invita hoy más que nunca a no dejar de cuidarnos para que el virus no se siga propagando’’, apuntó.

Baltierra Ochoa externó que si una persona tiene que acudir a un hospital por motivos diferentes al COVID-19 se debe hacer preferentemente por un motivo de urgencia y siempre siguiendo las medidas de protección contra contagios.