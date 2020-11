Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Eduardo Flores

DICE AMLO, se combatirá la toma de casetas por todo el país…- AFIRMA, que esta práctica es ilegal y es organizada por personas con “malos antecedentes”, así como con tintes políticos electorales a favor de los opositores…- EL GRUPO que tiene tomada la caseta de Esperanza, será investigado a fondo y serán perseguidos quienes tomen las casetas en todo el país y prometió que a finales de la semana informará de manera exacta del monto de las afectaciones al erario público por parte de estos grupos, a los cuales les llegó la hora…- DEBE QUEDAR claro que “el presidente” de México no roba y combate la corrupción en todos sus niveles para financiar el desarrollo del país…- “No a la delincuencia común, no a la delincuencia de cuello blanco, cero corrupción, cero impunidad…- hay videos y declaraciones de los líderes de todo Sonora, lo cual, es evidencia para actuar en consecuencia contra ellos, porque eso no se puede permitir y no es temporal, sino desde hace años han desfalcado al erario público…- LAS PERSONAS que tienen tomadas las casetas, hablarán claro con la federación, para evitar su detención, señalando domicilios, nombres y apellidos de los lideres responsables que los contratan para tal delito, las cuales, se escudan bajo siglas de un partido político…- NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY…- ¡Tú eres la única responsable de tus resultados!…- La culpa no es de todos y empieza analizar tus actos, porque aquí hay un solo responsable y eres TU……………- Dossier político, saca a la luz pública, un buen reportaje de la corrupción que existe por más de dos décadas en el sector minero de Sonora. La mayoría opera en la irregularidad y raya en la clandestinidad. Unos no informan de sus actividades de su producción y casi todos no han pagado impuestos ni derechos mineros por 20 años, y son razones legales para proceder a despojarlos de esos derechos…- PODRIAN CANCELAR 3 MIL CONCECIONES EN SONORA. Estas no han sido regularizadas ante la Secretaria de Economía ni se han acercado al SAT para cubrir sus pasivos fiscales, por lo que la cancelación se hará efectivos después del primer trimestre del 2021…- LA CUARTA TRANSFORMACION, los conmina a poner en orden su situación fiscal, para lo cual tienen un plazo. Después del tercer trimestre del 2021, todo será diferente…- ENTREGUENSE solos y la Justicia será benévola con ustedes. Eviten gastos y costos a la federación, y sus condenas, podrían ser mínimas. De lo contrario, saldrán en un estuche de lo ceresos. Recuerden que la 4T, viene investigando a todos aquellos ricos que jamás han cumplido con sus obligaciones fiscales, y eso, ha causado graves daños al erario público del país…………..- REGIDORES DEL PRI, PAN, MC, PT, Y DEL INDEPENDIENTE, en el municipio de Cajeme, hacieron berrinche mediático en la Sesión de Cabildo pasada, para acarrear agua a sus molinos políticos. Se inconforman porque en los puntos a tratar, no venía el caso Cano Castro y optaron por abandonar la sesión, dando declaraciones a medios de comunicación, sobre la falta de un secretario de Seguridad Publica. Por ley, Cano Castro, queda fuera de su responsabilidad, ya que la ley no le permite el abandono de sus funciones por más de 10 días, por lo cual, se podría decir, es abandono de trabajo. NADIE sabe porque problemas familiares atraviesa el Lic. Cano Castro, pero, por RADIO PASILLO, se dice pasa por un momento de salud grave un integrante de su familia y por ello, es que no se ha presentado a su trabajo…- MI OPINION, es que los regidores Emeterio Ochoa del PRI, Rafael Delgadillo del PAN, Gustavo Almada y Graciela Armenta del MC, Rodrigo Bours del INDEPENDIENTE y Rosendo Arráyales Terán del PT, entre otros, deberían ofrecer propuestas de perfiles que podrían ocupar este cargo tan delicado en lugar de abandonar la sesión. ELLOS, dicen tener las herramientas y los conocimientos para que la SSPM funcione al 100. Si es así, pues que se repartan los cargos entre ellos, y que empiecen el combate contra el Crimen Organizado que impera en Ciudad Obregón, el cual, ha dejado bastantes muertes violentas por cada rincón del municipio…- ME GUSTARIA PARA SSPM, a Rodrigo Bours Castelo. Para Jefe de Policía a Rafael Delgadillo. Jefe Operativo a Rosendo Arráyales, Jefe de tránsito a Gustavo Almada y Jefe administrativo a Emeterio Ochoa y Graciela Armenta. Todos ellos, deberán demostrar a los ciudadanos cajemenses, que todo se puede cuando se quiere…- MIS BENDICIONES PARA TODOS ELLOS. Si es que quieren demostrar sus dones operativos contra la delincuencia organizada que tiene en desgracia al municipio de Cajeme, porque para asuntos mediáticos, estos regidores, son unos artistas…- ¿Verdad Gustavo? ………..-

AYER SE HIZO un homenaje de cuerpo presente a la líder social y tianguera Alma Delgado, en el tianguis de Villa Bonita. FUE regidora en la administración de Manolo Barro y fue una gran defensora de los derechos ciudadanos, anteponiendo de lado sus intereses personales, porque su lucha era para bien común de todos…- DESCANSE EN PAZ Alma Delgado…………..- HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA HACER JUSTICIA SOCIAL A EJIDO CAJEME: Sergio Pablo Mariscal…- Después de varios años de lucha por impulsar la complementación de los trabajos técnicos e informativos para concluir la integración del expediente expropiatorio de los terrenos ejidales que ocupan instalaciones del H. Ayuntamiento, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y las autoridades del Ejido Cajeme, llegaron al acuerdo de establecer un esquema que posibilite la reintegración de su patrimonio e indemnización a los ejidatarios y con ello hacer efectiva la justicia social que por más de 20 años había sido postergada, por las fuerzas políticas del PRI y del PAN…- NADIE les prestó atención al problema del ejido, pero, eso si, los engañaban cada tres años…- Hoy, las cosas se ven diferentes, pues la buena voluntad de la administración actual, les ofreció una solución a corto plazo, para liquidar esta deuda municipal con el ejido Cajeme…- «No puede haber justicia cuando no se atiende el bienestar de las familias y se dilatan los procesos legales para no asumir las responsabilidades, por eso en esta administración municipal estamos comprometidos en generar las condiciones para llegar a soluciones conjuntas que redunden en el bienestar social y que permitan a la administración una contraprestación en bien de miles de familias que carecen de certeza jurídica al habitar en colonias irregulares, tal como es el caso de las llamadas Cachimbas», aseveró el Presidente Municipal…- RESALTO, que se ha trabajado con los integrantes del Ejido Cajeme para lograr bajar la indemnización económica original, misma que estaba cifrada por la cantidad de 54 millones de pesos, a 32 millones, los cuales pudieran ser resarcidos en varias exhibiciones transadministrativas, recurso que, incluso estaría en posibilidad de ser aún más bajo si se combina con la reintegración de terrenos ubicados dentro de la misma área ejidal…- SI LA ADMINISTRACION FUERA PRI O PAN, la deuda continuaría igual. Lo bueno que llegó MORENA –dijo- Blas Valenzuela. Con ellos, terminará esta pesadilla que vivimos por varias décadas.

