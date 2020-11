Vacuna contra covid-19 no detendrá defunciones: Ssa

El director de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés, indicó que aunque se logre una vacuna contra covid-19, los contagios y las defunciones no se terminarán, solo se reducirán

El director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, indicó que aunque se logre una vacuna contra covid-19, los contagios y las defunciones no se terminarán, solo se reducirán.

Indicó que lo deseable sería que se desarrollara una vacuna, “extraordinaria como la del sarampión o contra la viruela”, enfermedad que ya se erradicó.

O bien, una vacuna como la de la influenza que reduce las complicaciones y la letalidad.

Pero añadió que lo que se espera, es por lo menos desarrollar una inmunización que evite grandes curvas epidémicas o que “el número de defunciones no sea tan alto como el que estamos teniendo en México y en todo el mundo”.

Al menos tener una vacuna que nos proteja lo suficiente y sobre todo a las personas con mayor probabilidad de tener un cuadro grave.

Que esa probabilidad se reduzca lo más que se pueda y si se reduce en un 80 por ciento, esto quiere decir que de las personas que iban a fallecer por el virus SARS-CoV-2 y que se vacunan, el 80 por ciento ya no va a fallecer. ¿Va a seguir habiendo fallecimientos? sí con todo y una muy buena vacuna. ¿Va a seguir habiendo enfermos? sí también”, señaló.