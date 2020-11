¡Difícil la situación para MORENA en el 2021, según encuestas perderá las gubernaturas de Queretaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy le vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, sin jorobar en contra de nadie PERO VAMOS AL GRANO DE ESTE DIFÍCIL ASUNTO PARA MORENA EL PARTIDO EN EL PODER DE MÉXICO.

Resalta y resulta amigos lectores que hoy nos llego información calientita de gente muy cercana al señor presidente de México y las cosas no andan bien en muchos aspectos en esta administración de AMLO, pero lo mas preocupante para el señor presidente de la república es que en los estados donde habrá elecciones en el 2021 y donde ya andan sus precandidatos dándole con todo pues con la gran novedad de que las encuestas no le son muy favorables al partido de MORENA.

Por ejemplo en el estado de Queretaro MORENA sale por los suelos razón por la cual el Lic. Santiago Nieto jefe de inteligencia financiera de la SHCP no quiso competir y no se quiso arriesgar a renunciar para buscar la candidatura por MORENA en su estado natal Queretaro porque se dio cuenta que ahí el PAN esta muy fuerte y repetirá según las ultimas encuestas y pues de ahí que AMLO anda muy preocupado porque Queretaro no podrá entrar a la cuarta transformación en su sexenio.

Y así también nos comentan que el actual secretario de la SEC Don Esteban Moctezuma no quiso renunciar para buscar la candidatura de San Luis Potosí porque también las encuestas no le favorecían y prefirió seguir en el gabinete de AMLO, en el estado de Nuevo León la señora Tatiana Clouthier no quiso renunciar a su diputación federal para buscara la candidatura del estado por MORENA porque también ahí MORENA sale muy baja en las encuestas y pues mejor decidió seguir siendo diputada federal y trabajar en el congreso de la unión.

Y así las cosas andan muy mal en el estado de Sinaloa también MORENA no anda muy bien, ahí el PRI seguirá gobernando según las ultimas encuestas, la gran división interna que trae MORENA le a pegado mucho, aunado a las desastrosas maneras de administrar los ayuntamientos, eso la gente lo esta mirando y por eso la pensaran para volver a votar por MOREANA, por ejemplo en el estado de Sonora su candidato a la gubernatura no la tiene nada fácil porque tuvieron su tiempo y no lo supieron aprovechar, también ahí andan de lo peor, los alcaldes administraron mal y la gente esta muy dolida, aunado a que la gran alianza del PAN, PRI y PRD traen a uno de los mejores elementos de Sonora para ganar, Don Ernesto Gándara un muy buen candidato que según las últimas encuestas anda por arriba del candidato de MORENA.

Si así como lo leen amigos lectores y esto no es pasión, por nosotros que gane el mejor finalmente pues ni fu ni fa, pero si es verdad hay mucha preocupación en la presidencia de la república y temen que puedan perder mas gubernaturas de las previstas y eso lo sabe AMLO, por eso se prenden los focos rojos y están buscando negociar y llegar a acuerdos con algunos gobernadores salientes para ver de que manera te ayudo para que le entregues la gubernatura a MORENA, así al parecer finalmente serán las cosas porque por votos se les pudiera venir el mundo encima y esto es real amigos lectores, y si no al tiempo.