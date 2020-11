Llaman a celebrar Navidad sin posadas por covid-19

Compartir ! tweet





‘Hoy, las posadas, aquellas reuniones que hacíamos con amigos y familias, no será conveniente que se lleven a cabo’, advirtió Manuel de la O, secretario de Salud en Nuevo León

Debido a la presencia de covid, Nuevo León tendrá una Navidad diferente, pues en ésta ocasión no se podrán celebrar las posadas.

El secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O, aseguró lo anterior durante la conferencia de actualización de casos de covid en la entidad, argumentando que son un riesgo importante para la salud.

«Tenemos que celebrar una navidad diferente; hoy, las posadas, aquellas reuniones que hacíamos con amigos y familias, no será conveniente que se lleven a cabo.

«Podríamos llevar un regalo no adecuado, que es el regalar ese virus que ocasiona la muerte de nuestros amigos y familia», advirtió.

Los casos confirmados de covid en Nuevo León se mantienen en un promedio mayor a 600 diarios; sin embargo, ayer el estado alcanzó la cifra de 689 contagios.

En cuanto a la cantidad de muertes, en las últimas 24 horas se registraron 27, lo que representa una disminución luego de la constante de más de 30 fallecimientos diarios relacionados con el virus.

Con la actualización, Manuel de la O, secretario de Salud estatal, indicó que hasta la fecha se contabilizan 91 mil 804 casos confirmados y 5 mil 069 fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia.

Durante la rueda de prensa se indicó que el 82 por ciento de los pacientes covid reciben tratamiento ambulatorio, es decir, desde casa, mientras que el 18 por ciento debe ser ingresado a hospital.

Hoy se tienen mil 287 pacientes hospitalizados, tres menos que ayer. Mientras que hay 281 más conectados a respirador mecánico.