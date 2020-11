Atestiguan titulares de Semarnat y Sagarhpa liberación de crías de Totoaba

Compartir ! tweet





Del 2014 a la fecha se han liberado más de 400 mil crías de esta especie

Hermosillo, Sonora; noviembre 13 del 2020. Más de 400 mil crías de totoaba son las que se han liberado en la entidad en mar abierto desde el 2014 a la fecha, por lo que especie puede ser un detonante para las familias que se dedican a la pesca tengan una oportunidad de generar recursos, expresó Jorge Guzmán Nieves, durante la visita de María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), detalló que el sector pesquero en Sonora es el que más apoyo requiere e incluso hay regiones de la entidad donde es precisamente la pesca el único recurso económico de familias.

Por ello, se trabaja en la crianza de la totoaba en mar abierto y en criaderos, para después liberarlas y que siga la reproducción natural de esta especie que, gracias a los esfuerzos que se han realizado a través del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES) ya no se encuentra en peligro de extinción.

“Esta es una especie endémica que tiene un mercado muy atractivo, que tenemos que cuidarlo de una manera muy responsable, pero podría ser una opción para estas familias; compartirle la experiencia de lo que se está haciendo en el Gobierno del Estado, a través del IAES, para esta especie que estaba en riesgo, ya estamos tomando algunas medidas para que no ocurra eso”, explicó.

Guzmán Nieves detalló que este tipo de experiencias puede ser un “vehículo” para detonar mayor bienestar y más oportunidad en la pesca a través de los más de mil 200 kilómetros de litoral que tiene Sonora, donde podría construirse un área para que las familias de pescadores que están pasando en este momento por tiempo muy difícil puedan llevar un proyecto productivo.

María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, detalló que es muy importante el trabajo que se realiza en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (Cremes) para fortalecer algunas especies, como es en este caso la totoaba, que tenga un fin comercial y que el beneficio será directamente para la gente que lo trabaja.

“Estamos hablando de un medio ambiente sano, pero también de la vida digna de las personas que puedan vivir en un ambiente sano, por ello la importancia de venir aquí, atestiguar la labor del Cremes, esto permite que el manejo y aprovechamiento de la especie se realice de manera controlada en apego a las normas sin afectar a la población de vida silvestre”, expuso.

Este centro de reproducción, dijo, es un claro ejemplo de la operación responsable, dedicada y con apego a las normas que permitirán tener éxito en la estrategia de recuperar y proteger a las especies amenazadas en la región del alto Golfo de California.

“Decirles que cuenten con nosotros como la Semarnat, como la Secretaría del Medio Ambiente a nivel federal para coadyuvar y empezar a trabajar por algo que consideramos nosotros un tema importante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional”, reiteró.

Marco Linné Unzueta Bustamante, director general del IAES, explicó que dentro del Plan Estatal de Desarrollo de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se contempla la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del estado, por lo que conservar una especie emblemática como es la totoaba, es de suma importancia.

Durante el recorrido por el Cremes, se liberaron especies de Totoaba a mar abierto, que fueron criadas en ese lugar; el director general del IAES comentó que ponen a disposición de la Semarnat, para criar especies en peligro como es el pepino de mar, almejas y se está proponiendo el bagre yaqui, especie que desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción.