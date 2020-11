Compartir ! tweet





EL RELEVO, yo lo recibiría de muy buen agrado…- NO LO VAN A CREER, pero, todos los regidores presentes, hicieron como que no lo escucharon, porque nadie quiere vivir lo que se sufre familiarmente con este puesto…- ESO SI, los regidores integrantes de esta comisión, son muy buenos para hacer declaraciones en su contra, a varios medios de comunicación que controlan.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA SSPM EN CAJEME, Víctor Ibarra Apodaca, Graciela Armenta Avalos, Rosendo Arráyales Terán, Gustavo Almada, Rafael Delgadillo Barbosa, Emeterio Ochoa, Juan Cota, Priscila Valdés y Rodrigo Bours Castelo, tomaron acuerdos para una sesión extraordinaria de Cabildo para el día de hoy, por la falta de un secretario de Seguridad Publica en Cajeme, porque después de 10 días de ausencia del Lic. Cano Castro, los regidores lo toman como ABANDO DE TRABAJO, y por ello, pidieron por escrito al ciudadano Presidente Municipal, Mtro, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, que informe que tipo de licencia le otorgó, porque las licencias, tienen que pasar con el aval del pleno y esto no sucedió, por lo tanto, la situación de Cano Castro, se convierte en un abandono de trabajo, aunque tiene derecho de solicitarla hasta por 5 días continuos, o hasta por 15 días en un año.

En este caso, rebaza la licencia que le otorgaron, porque ya pasa del tiempo estipulado en la ley. Esta, es una falta de parte de edil cajemense, porque otorga licencias que no le compete dar, quizás el cree que por ser el presidente, puede dar el permiso para que se ausente, pero no es así, porque la ley es muy clara y es la que regula como debe darse ese procedimiento, así como se reguló el nombramiento de los 4 primeros funcionarios en la sesión de cabildo que se hizo por primera vez, y que es del Director de Seguridad Publica, Contralor, Tesorera y del Secretario del Ayuntamiento, pero, también a los regidores los faculta para remover a estos cuatro personajes. Por ello, el regidor Rosendo Arráyales Terán, -dijo- lo que debe acordar esta comisión, es la baja inmediata de Cano Castro, porque esto, se convirtió en abandono de trabajo y también solicitó, crear una comisión especial, para sancionar el incumplimiento a la ley de gobierno municipal, por parte de Sergio Pablo Mariscal Alvarado, porque incumple con lo que marca el articulo 169 y el 170 de la ley de gobierno y administración municipal. RESALTO, que esto mismo se hizo con el Coronel Solís, violentando la ley, con una misma practica que hizo en favor de Cano Castro…-

TODO ESTO, se puso a consideración del pleno ante los integrantes de esta Comisión, y fue aprobada por unanimidad…- LA INTERVENCION DE Graciela Armenta, Gustavo Almada y Emeterio Ochoa, sobre este caso, fue de coincidencias, porque sus opiniones fueron en el mismo tono y con el respeto hacia el ciudadano presidente, ya que se les debe informar en tiempo y forma, para conocer la TERNA, que habrá, para elegir al nuevo Secretario de Seguridad Publica en una Sesión de Cabildo…-

CREO MAS CLARO NI EL AGUA, su retiro fue por el primer argumento que expuso el ex Secretario de Seguridad Publica Nacional, Durazo Montaño…- ESTE testimonio deja en claro los motivos que obligaron a retirarse al Coronel Manuel Solís…- ANTE ESTO, RAFAEL DELGADILLO, le preguntó a Víctor Ibarra, “cómo se siente al frente de este cargo tan problemático, divulgando información falsa a la sociedad cajemense”. Este le contestó: Como presidente de la Comisión de Seguridad Publica, no sé si me equivoque, o fui omiso, o no actué como debí hacerlo como presidente de esta Comisión de SP, aquel que tenga los suficientes (huevos) para estar al frente de la comisión, pues, bienvenido, porque si hay compañeros en esta comisión con la capacidad suficiente para dirigir esto y enfrentar la problemática. Si así fuera, les entrego mi estafeta para que suceda lo que tiene que suceder.

POR ALGO Y por más de esto, viene como SSPM en Cajeme, un Vice-almirante de la MARINA, a ver si no sale huyendo de miedo como el Coronel Solís…- Nomas que no venga el Marino que estoy pensando, porque, las cosas empeoraran en Cajeme…- ESPERO y bendito dios, me equivoque………….- ESTE ES EL PLAN, que la seguridad pública de los estados y municipios, pase a manos militares, para rescatar la seguridad que perdimos todos los mexicanos. A LO MEJOR, el plan es otro, pero, eso lo veremos con los resultados que ofrezca este Marino que supuestamente viene a poner orden, Y NO TE VUELVAS a sentar en la mesa, porque te vuelven a dejar en ridículo. Ya fuiste regidor, y conoces las reglas…- TU LEVANTAS a quien sea…- ¿Verdad Juan?…………-

SE ME OLVIDABA. Arráyales Terán, al inicio de la sesión de Comisión, empezó bien con sus participaciones, pero, de repente se le botó la cadena del tiempo y empezó a ser repetitivo en sus declamaciones…- ¿QUE NO ira a entender que así es como actúan los LOCOS?. Con una vez que exponga su relato, sobra y basta para entender de qué se trata su historia. De otra manera, quiere hacernos ver como si fuéramos (estudiantes) estúpidos…- DE SEGURO, girará instrucciones a su pandilla de – seudos- para que me critiquen en mis defectos y virtudes. ESA PUBLICIDAD es de agrapas. Sin chayote y sin convenio-extorcionador……..-

