Hay un antes y un después en el sector estratégico aeroespacial de Sonora: Jorge Vidal Ahumada

Compartir ! tweet





Atestiguan inversionistas y secretario de Economía inversión de la planta AT Engine México en Hermosillo

Hermosillo, Sonora, noviembre 12 de 2020. En Sonora hay un antes y un después en la industria aeroespacial y con la llegada de empresas como AT Engine a la entidad se reconoce también la calidad de la mano de obra sonorense y la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, destacó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía.

Hans Steininger, director ejecutivo de MT Aerospace AG, Alberto Federico Terrazas Seryffert-presidente ejecutivo de Grupo Punto Alto, y el secretario de Economía realizaron un recorrido por la planta AT Engine, donde constataron las condiciones de esta empresa aeroespacial para dar inicio a sus operaciones el próximo mes de febrero.

“La llegada de esta empresa a Sonora significa como cuando llegó Bombardier a Querétaro, va ser un antes y un después lo que representara para este estratégico sector aeroespacial en el estado, me están informando que están contratando 50 personas más, ya tienen 100, van por 50, entonces van de acuerdo a su programa”, indicó el secretario de economía al recorrer la planta de AT Engine México en Hermosillo.

El inversionista Hans Steininger reconoció el apoyo que ha tenido de parte del Gobierno de Sonora para poder concretar este proyecto, el cual ha fungido como un facilitador para los trámites requeridos.

“Había un objetivo inicial entre 2016 y 2017, así que viajamos aquí y vimos cuatro o cinco sitios diferentes, finalmente nos decidimos por Sonora porque hay un buen lugar aquí, y después de tres años tenemos el mejor apoyo político y operacional por parte del gobierno y esto es, en mi opinión personal, de que nos sintamos felices aquí y tengamos acceso a la gente calificada de Hermosillo y Guaymas”, señaló.

El empresario mexicano Alberto Terrazas resaltó la calidad de la mano de obra que hay en Sonora, esto gracias a la vinculación entre el gobierno y las universidades para atender las demandas del mercado laboral.

“Lo que hemos visto es que el estado de Sonora es de los estados que tiene los Clúster Aeroespaciales que están en proceso de crecimiento, las universidades están trabajando muy de la mano con gobierno, precisamente, para desarrollar el talento necesario para este sector aeroespacial, vemos que hay disposición y un talento muy fuerte aquí en Hermosillo”, comentó.

Esta planta forma parte de un proyecto conjunto entre una empresa alemana, Aerotech Peissenberg, y una mexicana, Altaser Aerospace, con un monto de inversión de 156 millones de dólares, incluyendo capital de trabajo para 2024.

Como antecedente, en 2017, se confirmó para Sonora una inversión extranjera directa para el sector aeroespacial, enfocada principalmente en la fabricación de los componentes para aviones: Motor CFM LEAP; discos del compresor LP, carretes de compresores HP, y discos de turbina HP, y será en enero cuando inicien las pruebas, explicó el funcionario.

El secretario de Economía estuvo acompañado en el recorrido por Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora.