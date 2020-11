México evaluará si adquiere la vacuna de Pfizer

Compartir ! tweet





Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que el Gobierno de México está evaluando si consolida la compra o no de la vacuna desarrollada por Pfizer

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que el Gobierno de México está evaluando si consolida la compra o no de la vacuna desarrollada por Pfizer, la cual podría empezar a distribuirse este mismo año.

Explicó que para conservar este tipo de biológicos, se necesita un sistema de ultra congelación -a menos de 70 grados centígrados- que la OMS ha recomendado adquirir, porque ningún país del mundo lo tiene.

Por lo anterior, se están evaluando los beneficios de obtener dicha vacuna.

Lo que está haciendo México es considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna en particular, comparadas con otras posibles vacunas, respecto a la inversión y no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo y de personal que se necesitaría para tener la capacidad de utilizar esta vacuna en un tiempo razonable”, señaló.