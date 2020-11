¡Ricardo Bours fue buen alcalde de Cajeme, a Alfonso Durazo no lo quieren ni en Bavispe, priistas reniegan de la renuncia del «Borrego» Gándara!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, nos llegan informes muy fidedignos de la últimas encuestas, las reales, las que tiene ya la presidencia de la república donde los resultados de esta encuestas o de este levantamiento topográfico político que mando hacer la oficina mas refrigerada del país para ver como andan las cosas en Sonora con los tres candidatos mas posicionados y con mas posibilidades de ganar y se refiere a RICARDO BOURS CASTELO CANDIDATO POR MC A LA GUBERNATURA DE SONORA EN EL 2021.

En las encuestas que ya están en poder de la presidencia de la república Ricardo Bours sale muy bien posicionado en la intención del voto, en Cajeme fue muy buen presidente municipal ademas es buen hombre atento, servicial y buen administrador como contador publico que es con una maestría en comercio exterior y al entrevistar a la gente lo ve muy bien, se expresan muy bien de él y pues la intención del voto sale a su favor y mas en el Sur de Sonora muy reconocido la gente lo ubica muy bien y si lo conocen, aseguran muchos que si votarían por él y eso es bueno para Ricardo Bours, la gente lo quiere y lo mejor que dicen que fue muy buen alcalde de Cajeme y eso pues lo recomienda ampliamente.

Y en el caso de ALFONSO DURAZO MONTAÑO CANDIDATO DE MORENA AL ESTADO DE SONORA EN EL 2021 la encuesta que mando hacer la presidencia de la república es para eso para saber entre otras cosas como anda su delfín, su candidato el de la Cuarta Transformación y por ende saber si pueden ganar Sonora o no, pues resalta y resulta que esta comprobado que nadie es profeta en su pueblo y pues nada que en Bavispe mas de la mitad de la población no quieren a Durazo, ¿Qué raro?, Porque es de ahí, ahí nació, dicen los encuestados que casi no va para su pueblo y que casi no hay mejoras ahí que resalten por los apoyos nulos de Durazo, dicen que la Guardia Nacional se instalo ahí por lo que paso en el caso Lebaron si no no la ponen, pero en fin Durazo es buena persona es muy bueno para ayudar a sus amigos, ellos hablan maravillas de él pero tendrá que redoblar esfuerzos para ganar la gubernatura de Sonora, hay muchas cosas que tiene a favor y otra en contra, el asunto de la seguridad en el país lo dejo muy mal parado, ojala que esos troles como dice Durazo que son puros troles los que lo atacan, pues ojala que esos troles empiecen a ayudarlo ahora para que pueda ganar la gubernatura de Sonora el Dr. Durazo.

Porque las cosas no están fáciles para ningún candidato, podría haber sorpresas políticas en las elecciones del 2021, bueno eso dicen los que saben mas de esto, en fin suerte para Durazo y suerte para Ricardo y en lo que respecta AL «BORREGO» GÁNDARA CANDIDATO DE LA ALIANZA PAN, PRD Y PRI pues el «Borrego» hasta antes de renunciar al PRI era muy bien aceptado y tenia muchas posibilidades de ganar, pero hoy tristes y confundidos muchos priistas dicen que no están de acuerdo con el «Borrego» que haya renunciado al PRI y que difícilmente ellos votaran por otro candidato que no sea del PRI, bueno eso dicen los priistas de hueso colorado y pues apenas ellos saben lo que hacen, lo que si es que esa renuncia del «Borrego» trae muy descontrolados a muchos priistas que ya estaban en la bolsa del «Borrego» pero que ahora andan muy renuentes, el asunto es que los tres candidatos mas fuertes en Sonora Ricardo Bours, Alfonso Durazo, el «Borrego» Gándara tendrán que redoblar esfuerzos para ganar, los tres tienen muchas posibilidades de ganar la gubernatura, pues suerte para ellos y que gane el mejor, y si no al tiempo amigos lectores.