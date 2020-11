Solo trabajando en equipo se puede hacer frente a la pandemia por el COVID-19: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; noviembre 11 de 2020. La importancia de que los tres niveles de gobierno, distintos sectores y ciudadanía en general sumen esfuerzos ante el COVID-19 es vital, ya que solo así se puede hacer frente a esta pandemia, enfatizó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este día se confirmaron seis fallecimientos más y 178 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud hizo el llamado una vez más a a que todos los niveles de gobierno, de la mano con empresarios, industriales, comerciantes y toda la sociedad en su conjunto, sumemos esfuerzos para seguir enfrentando esta pandemia, ya que como lo han aclarado los médicos, el que se tenga suficiencia hospitalaria no significa que tiene garantizado que sobreviva al COVID-19.

“Por eso yo siempre te he dicho, y te seguiré diciendo que salgas con actitud preventiva; como si quien estuviera a tu lado fuera alguien que te puede contagiar. Siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo: mientras no haya vacuna, no importa el color del semáforo, tu protégete como si estuviéramos en rojo.”, dijo.

En la actividad económica y laboral no es donde está el mayor riesgo de contagios, recalcó Clausen Iberri, sino en los eventos sociales y de esparcimiento, donde las personas se relajan y no respetan las medidas sanitarias y donde realmente está el verdadero riesgo de reactivación de los contagios.

Este miércoles, ocho pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 33 mil 733 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron seis decesos en cuatro hombres y dos mujeres, en tres residentes de San Luis Río Colorado; uno de Hermosillo; uno de Empalme y uno de Agua Prieta, tres de las personas fallecidas eran derechohabientes de la Secretaría de Salud; dos del Isssteson y una del IMSS, acumulándose 3 mil 213 defunciones.

Este día, se registraron 178 nuevos casos por COVID, en 92 mujeres y 86 hombres, para un total de 39 mil 122 casos en la entidad, 50 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 31 Cajeme; 27 de Cananea; 20 de Guaymas; 16 de Navojoa; 10 de Nogales; ocho de Agua Prieta; cinco de Empalme; tres de Nacozari de García; tres de Etchojoa; uno de San Ignacio Río Muerto; uno de Cumpas; uno de San Luis Río Colorado; uno de Caborca y uno de Huatabampo.

Hoy se confirmaron cinco casos pediátricos, en cuatro niñas y un niño, acumulándose 777 en total; también se confirmó un caso en una mujer embarazada, para un total de 278 casos; 24 de los 178 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene un 23 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 54 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 69 mil 835 pruebas; se han confirmado 39 mil 122 casos y se han descartado 30 mil 713; 11 mil 321 casos con cuadros leves; mil 958 activos y 9 mil 363 concluyeron su seguimiento; 24 mil 370 pacientes se han curado y 218 pacientes se encuentran hospitalizados, 75 de ellos estables, 118 graves y 25 críticos.

Casos COVID-19 en Sonora 39,122 casos confirmados y 3,213 defunciones

Defunciones registradas el 11 de noviembre: 6

San Luis Río Colorado: 3

Hermosillo: 1

Empalme: 1

Agua Prieta: 1

Hombres: 4/ Mujeres: 2

Institución Médica

Secretaría de Salud: 3

Isssteson: 2

IMSS: 1

Casos confirmados el 11 de noviembre: 178

Hermosillo: 50

Cajeme: 31

Cananea: 27

Guaymas: 20

Navojoa: 16

Nogales: 10

Agua Prieta: 8

Empalme: 5

Nacozari de García: 3

Etchojoa: 3

San Ignacio: 1

Cumpas: 1

San Luis Río Colorado: 1

Caborca: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 92/ Hombres: 86

Institución Médica

Secretaría de Salud: 134

IMSS: 34

Isssteson: 10

Acumulados

Defunciones: 3,213

Hermosillo: 1,030

Cajeme: 643

San Luis Río Colorado: 278

Nogales: 270

Guaymas: 215

Navojoa: 155

Agua Prieta: 81

Caborca: 80

Huatabampo: 74

Empalme: 60

Etchojoa: 47

Puerto Peñasco: 39

Benito Juárez: 28

Magdalena: 27

Cananea: 26

Bácum: 25

Nacozari de García: 23

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Ímuris: 7

Pitiquito: 6

Fronteras: 5

Ures: 5

Cumpas: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 2

Rayón: 2

Carbó: 2

Benjamín Hill: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 1,363/Hombres: 1,840

Institución Médica

IMSS: 1,932

Secretaría de Salud: 975

Isssteson: 229

Issste: 70

Sedena: 4

Semar: 3

Total de casos confirmados: 39,122

Hermosillo: 18,052municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 4,979 que representan el 13% del total.

Nogales: 2,819 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,084 que representan 5% del total

Guaymas: 1,841

Navojoa: 1,772

Caborca: 1,609

Cananea: 1,029

Agua Prieta: 829

Huatabampo: 754

Empalme: 616

Etchojoa: 504

Magdalena: 340

Puerto Peñasco: 272

Bácum: 160

Nacozari de García: 156

Santa Ana: 155

Pitiquito: 130

Benito Juárez: 114

Gral. Plutarco Elías Calles: 111

San Ignacio Río Muerto: 99

Álamos: 78

Ímuris: 65

Altar: 60

Ures: 45

Rosario: 43

Baviácora: 33

Moctezuma: 33

Cumpas: 32

Fronteras: 30

Benjamín Hill: 25

Naco: 24

Bacoachi: 24

Yécora: 22

Sahuaripa: 17

San Miguel de Horcasitas: 16

Aconchi: 16

Trincheras: 12

Arizpe: 11

Villa Hidalgo: 10

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Granados: 7

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Carbó: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bavispe: 5

Rayón: 5

Villa Pesqueira: 4

San Felipe de Jesús: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Banámichi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 21,115/Hombres: 18,007

Institución Médica

Secretaría de Salud: 27,742

IMSS: 7,568

Isssteson: 2,864

Issste: 719

Sedena: 217

Semar: 12

Casos estudiados: 69,835

Confirmados: 39,122

Descartados: 30,713

Cuadro leve: 11,321

Pacientes activos: 1,958

Pacientes en seguimiento terminado: 9,363

Curados: 24,370

Hospitalizados: 211

Estables: 75

Graves: 118

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 25