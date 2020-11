Politica Regional

Compartir ! tweet





No recogeremos cascajo, dice Alfonso Durazo

Reconocidos expadrecistas se han unido a su equipo + Temen morenistas ser desplazados; no habrá eso

Excelente la nota de Aureliano Rincon, en la que Alfonso Durazo dice que el de Bavispe que no recogerá cascajo, ello debido a la inclusión de reconocidos panistas o padrecistas.

Al respecto, un servidor de esta Política Regional a escuchado a reales morenistas de Cajeme la preocupación de ser desplazados por arribistas, algunos con mala fama y largas colas que les piden.

«No iremos por la vida recogiendo cascajo», sostuvo Alfonso Durazo Montaño, luego de negar que personajes del gobierno de Guillermo Padrés Elías participan en su proyecto electoral para alcanzar la gobernatura de Sonora.

Tras concluir la rueda de prensa, el reportero Milton Martínez, atajó al exsecretario de Seguridad Pública : «Morena se está aliando con exfuncionarios estatales que fueron del padrecismo y ellos básicamente robaron, traicionaron y mintieron».

«No, no, no no», aseveró con su voz y con sus manos el oriundo de Bavispe, quien agregó: «creo que debemos de impulsar una política de inclusión, creo que Morena debe de crecer más allá de las fronteras que actualmente tiene hoy».

Aunque en esa inclusión, precisó, «caben solo aquellos que compartan nuestra visión progresista y obviamente los principios de Morena de no robar, no mentir al pueblo. Si hay esos antecedentes difícilmente puedente tener un espacio en Morena».

Durazo Montaño consideró que «se ha especulado mucho en los medios, no hay una base reala para esa especulación, absolutamente ninguna; seremos sumamente cuidadosos, ya lo hicimos en el 2018».

A finales de octubre, la morenistas Petra Santos Ortiz denunció que tenpia conocimiento que a nombre de Morena, el mismo Guillermo Padrés Eías ofrecía candidaturas para el próximo proceso elctoral del 2021.

“No estamos trayendo las ratas a este partido y eso es muy cruel para los verdaderos morenistas que se la han venido jugando con Andrés Manuel (López Obrador) desde que se fundó el partido”, lamentó.

En más de la aguerrida Petra Santos, Durazo debe olvidar agravios y sumarla a su proyecto, de no hacerlo, la sanluisina podría sentarse al proyecto de la alianza ciudadana que va a integrar Ernesto Gandara Camou, y aguas, no se la va a acabar.

Pero bueno, Alfonso ha dicho que viene a sumar, no se restar ente los miembros y afines a Morena y la 4T, así hay que ver si es cierto.

Tampoco a Alfonso no le conviene empezar a atacar y agarrar pleitos con los presuntos candidatos de otros partidos que buscarían la gubernatura, porque como dijo Arturo Ballesteros en su columna del domingo en Tribuna podría salir muy raspado.