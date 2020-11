Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LA MARINA se hará cargo de la seguridad pública en Cajeme…- Viene un sub-almirante de Guaymas a tomar las riendas y el control de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en este municipio, por instrucciones del Exsecretario de Seguridad Publica Nacional, Dr. Alfonso Durazo. Sera este jueves, cuando el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, informe a los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Publica, de la llegada de este nuevo mando que asumirá la responsabilidad de velar por los intereses de las familias cajemenses…- El regidor Víctor Ibarra Apodaca, Presidente de la Comisión de seguridad pública, presume que este día jueves, arribará un sub-almirante de la Marina, para trabajar al frente de la SSPM y será regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, FGR, FGJE y SEDENA, quienes realizaran tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, por todo el municipio de Cajeme, entre otros 5 municipios, donde se tienen focos rojos de alta inseguridad por la delincuencia organizada entre grupos rivales…-

“Es una tarea difícil la que estamos enfrentando todos a nivel Nacional, Estatal y Municipal”, -Dijo–“No pienso abandonar el Barco, continuaré desde esta trinchera, apoyando al presidente municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a quien le agradezco la confianza que me dio para hacerle frente a los altos niveles de inseguridad que actualmente prevalece en territorio cajemense”…- “Estoy con él, hasta el final” …- De acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sonora, es y ha sido una entidad donde la violencia no cede terreno entre los grupos criminales y es donde la violencia continúa desbordada en los seis municipios más grandes de Sonora…- ESPERO FUNCIONE LA MARINA…………-

SOBRE la inseguridad que impera en Cajeme, el presidente de la Comisión de SSPM, Víctor Ibarra Apodaca, es criticado severamente por muchos regidores de la oposición, los cuales, dicen tener las herramientas y estrategias para combatir la inseguridad que vivimos en Cajeme, a lo cual, Ibarra Apodaca, les informa, que cuando quieran, les entrega la vara de mando, para que empiecen aplicar sus estrategias contra los grupos delincuenciales que imperan en el municipo. Estos regidores habladores, solo buscan reflectores de la prensa con tintes políticos electorales, ya que del dicho al hecho, hay mucho trecho…- Los que entienden de esto, tiene miedo enfrentar a estos grupos criminales. Sólo dirigen su mirada, a quienes están obligados a garantizar la seguridad que tanto demanda la ciudadanía para un mejor desarrollo del país y de nuestras familias……- CON ESTO, ESTA DICHO, que Cano Castro, causará baja de la corporación policiaca, para esperar nuevas instrucciones de Mariscal Alvarado, para ocupar una nueva responsabilidad administrativa, de la cual, ya se habla por RADIO PASILLOS…………….-

El problema de los empleados de TRIBUNA RADIO, deberán enfocar sus pretensiones laborales ante el Consejo de Administración, ya que son quienes deberán asumir la responsabilidad como “obligados solidario” ante el Tribunal correspondiente en lo laboral o lo civil. Si estos empleados están adheridos al sindicato del STIRT, deberán ser lidereados por su represéntate sindical ante las instancias correspondientes, para que sus liquidaciones se solucionen, a corto, mediano y largo plazo?…- EN UNA PALABRA, en esta empresa de comunicación, existe un vacío legal, el cual, deberá ser tratado jurídicamente ante los tribunales, para deslindar responsabilidades laborales de 8 empleados que demandan una respuesta de solución inmediata…- LA CTM, olvida a sus sindicalizados con el problema de TRIBUNA RADIO…………..- BUEN TRABAJO del Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien selló el compromiso para el arranque de la obra de alumbrado público en la colonia Jardines de Providencia, ubicada al poniente de la Comisaría con el mismo nombre…- ASI MISMO, puso a disposición de las familias los beneficios del programa de la Congregación Mariana Trinitaria, en el que pueden acceder a materiales de construcción para el mejoramiento de sus viviendas, entre otras acciones que incidirán en elevar la calidad de vida de la población…-

EL PRESIDENTE , expuso, «A pesar de la situación generada por la pandemia del Covid-19 no hemos parado en el tema de los servicios públicos, en el rescate de los espacios públicos que habían estado muy rezagados, en brindar certeza jurídica a las familias mediante la escrituración gratuita de sus terrenos, en la atención a las comisarías, a las áreas rurales y a las colonias populares, por lo que expreso mi compromiso de que pronto contarán ustedes con calles debidamente iluminadas y sin necesidad de recurrir a recursos extraordinarios»…- ESTO FUE del programa «Mi colonia al 100″…………- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es la encargada de supervisar y regular a las instituciones financieras, de las cuales, operan fraudulentamente contra cientos de ciudadanos cajemenses, los cuales, solicitan la intervención de CONDUSEF, para que esta institución a su vez, solicite la intervención de la policía cibernética para dar con los presuntos responsables que fraudean descaradamente por redes sociales.

