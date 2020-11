¡En Sonora andan obsesionados, alzados los alcaldes y diputados morenistas, creen que repetirán o ganaran otro puesto como por arte de magia ellos y Durazo, sueñan con el carro completo!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora nadie es dueño del estado y en política hay muchas sorpresas inesperadas, así que nadie se sienta seguro de que ya gano en las próximas elecciones, no hay nada para nadie, habrá muchas sorpresas nos comentan los que saben mas de esto y la gran verdad que mal andan las cosas entre los morenistas en Sonora.

Ellos creen que por el solo hecho de que el presidente de la república es de MORENA AMLO le dará todo como por arte de magia, lo mas grave de todo es que ya MUCHOS ALCALDES Y DIPUTADOS DE SONORA creen que ya ganaron otra vez e inclusive andan tan OBSESIONADOS CON DURAZO LO ADORAN COMO SI FUERA SU SANTO PATRONO, al grado de decir su dirigente nacional Don Mario Delgado que en Sonora GANARAN CON CARRO COMPLETO, y eso pues es delicado porque las cosas ya no están como antes como en las elecciones pasadas, la situación esta muy difícil para MORENA y con esto no quiero decir que esta fácil para el PRI o el PAN.

La gran desventaja de MORENA es que en las próximas campañas ¿QUE LE VENDERÁN AHORA AL PUEBLO, EL CAMBIO DE RÉGIMEN? con esa venta ganaron las elecciones y no les a funcionado andan de lo peor muchos municipios de Sonora que son gobernados por MORENA, LO ÚNICO QUE TIENEN QUE VENDERLE AL PUEBLO AHORA ES EL CONTINUISMO y las cosas andan muy mal, entonces como piensan ganar los morenistas en Sonora, HAY MUCHOS SONORENSES QUE HOY DICEN QUE ESTÁBAMOS MEJOR CON LOS MAS PEORES que a como estamos, la gran verdad hacen mal en sentirse TRIUNFALISTAS de que ganaran CARRO completo, ya se sienten dueños del estado, ojala que no les salga el tiro por la culata como dice el dicho, porque la verdad andan muy acelerados.

Hay muchos que se atreven a decir que ya la gubernatura esta en la bolsa y que las alcaldías y diputaciones en Sonora serán todas para MORENA se me hace muy apresurado antes de tiempo decir eso la gran verdad, veo a los morenistas muy ACELERADOS, MUY DESESPERADOS, MUY OBSESIONADOS POR EL PODER DEL ESTADO DE SONORA, les urge apoderarse de la entidad, ¿Qué traerán en mano? Quién sabe pero algo los trae muy animados pues ojala que no se lleven la mas grande decepción después de las elecciones, ya ven que suelen suceder las DERROTAS INESPERADAS TOMANDO EN CUENTA QUE EN LO MAS SEGURO HAY RIESGO, y si no al tiempo amigos lectores.