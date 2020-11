Morena Sonora ofrece la conferencia de prensa “Rumbo al 2021”

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, 10 de noviembre.- La mañana de este martes tuvo lugar el encuentro con medios de comunicación titulado “Rumbo al 2021”, convocado por el Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido.

El evento, celebrado en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, estuvo encabezado por nuestro presidente, Jacobo Mendoza Ruíz; el presidente del Consejo Estatal, Javier Lamarque Cano; el vocero Adolfo Salazar Razo; y como invitado especial el Dr. Alfonso Durazo Montaño, en su calidad de consejero estatal.

Jacobo Mendoza Ruíz explicó que el encuentro tuvo el propósito de iniciar un debate que sirva como canal de comunicación entre el partido y la ciudadanía para dar cauce a sus opiniones y necesidades.

Al ser cuestionado sobre la situación política del estado, Durazo Montaño comentó que durante los últimos 30 años se ha consolidado en la entidad un grupo de poder político y económico que se apropió del gobierno del estado y lo convirtió en un instrumento al servicio de sus intereses. Esto, dijo, provocó el rezago de Sonora frente a otros estados de la frontera.

“Hace treinta años, Sonora tenía una posición estelar entre los estados fronterizos… con el tiempo Sonora fue perdiendo su relevancia en el concierto de los estados fronterizos y por supuesto en el concierto nacional. Hoy lamentablemente ocupa el último lugar”.

Aseguró que para recuperar la grandeza del estado es necesario convertir al gobierno en un instrumento al servicio del interés general mediante la separación del poder político del poder económico, como lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que los perfiles y talentos que se integren a esta causa no solo deben contar con sensibilidad y compromiso social, sino que deben compartir los principios básicos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ante la pregunta sobre las prioridades sobre las que se concentrará Morena, Durazo Montaño señaló que en primer lugar estará la salud, tanto por razones coyunturales por la pandemia de Covid-19, como estructurales por la falta de acceso a servicios básicos de salud de un alto porcentaje de la población.

En segundo lugar, refirió que se pondrá énfasis en el desarrollo económico, en generar condiciones para atraer inversión nacional y extranjera y en potenciar las ventajas competitivas del estado. Recalcó que esto pasa por combatir la desigualdad y crear oportunidades, en particular para los jóvenes, para sacarlos de las filas de la criminalidad.