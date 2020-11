Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/ Por Eduardo Flores

ESO DE SUBIRSE AL CUADRILATERO y ponerse los guantes con todo el mundo no es digno de la envestidura de un periodista, es imitar estilos de algunos personajes, lo cual, no traerá buenos frutos y seria estar abaratándome como un comunicador “chayotero”, como igual lo está haciendo una persona desde su domicilio, criticando mis trabajos de investigación periodística. A esta persona o cualquiera que esta sea, la invito a un “derecho a réplica”, a la cual tiene derecho por ley, para darle los pormenores de lo que se le acusa y darle la oportunidad de que se defienda de lo indefendible, porque todos los delitos de una envestidura publica, son investigados por mí ante una autoridad responsable y es quien determina la responsabilidad del presunto responsable de lo que se le señala…- A usted le hablo, y estoy aquí para servirle. Mi columna no es corriente y no se maneja a base de mentiras, mucho menos por intereses económicos…- Estoy a la orden y al final de la columna, puede ver mis datos personales para que se comunique conmigo…- Estoy a la orden y saludos…- NADA PERSONAL………….-

POR OTRA PARTE, Ante el llamado del IMSS a los patrones del hogar a afiliar a las (Las Chachas) para que obtengan sus prestaciones de ley, en lo conducente a Pensión, servicios médicos, hospitalización, incapacidades, fondo para el retiro, guarderías y velatorios, entre otros beneficios, pues ya esperaban esta respuesta de parte de los contratantes. Empezaron a despedirlas, porque nadie quiere este compromiso legal ante Hacienda, con el cual, las emplead@s, tendrían asegurado su futuro con su historial, ya que los pagos les permiten elevar su valor a la pensión por invalidez y vida; además de tener acceso a los servicios médicos, hospitalización, incapacidades, fondo para el retiro e, incluso, prestaciones como guarderías y ayuda por gastos de funeral…- CLARO está, que no todos los patrones del hogar son iguales…- Esta obligación patronal, es protegida con actos de corrupción de autoridades del Poder Judicial del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social…- URGE UNA LIMPIA…………-

NADIE LE CREE A MURILLO Aispuro; La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría General del Estado de Sonora, son los que le cubren el mal trabajo que realiza el Secretario del Trabajo Horacio Valenzuela por todo Sonora. Son bastantes los actos de corrupción que se dan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y todo bien…- ¡Gracias!……..- ICRESON; en la mira ministerial, según el periodista Jorge Morales Borbón, quien alerta del CARTEL INMOVILIARIO. Una organización delictiva muy bien organizada en complicidad de abogados, Notarios, personal del Icreson y corredores de bienes raíces, quienes a fraudeado a cientos de sonorenses en total impunidad en los últimos años. Esta investigación de fondo, será revelada una vez concluyan las investigaciones contra los funcionarios e involucrados, los cuales, a mi ver, serán detenidos para el deslinde de responsabilidad administrativa penal, cuando entre el nuevo gobierno que encabezara quien gane el próximo proceso electoral del 2021…- Entréguense solos y la justicia será benévola con ustedes. Eviten gastos y costos a la FGJE y sus condenas serán mínimas…- No huyan, porque no hay lugar para esconderse………….-

POR AHÍ me enteré, que demandarán al propietario de una página de INTERNET ante la FGJE, para que aclare o compruebe algunas acusaciones que hace objeto a través de las redes sociales contra una persona, de la cual, se dice, es honorable e intachable, porque no admite falta o reproche alguno. Serviría para definir a esta persona, como supuestamente perfecta, cuyos valores son altos, siendo una persona cumplidora con lo que promete, comedida, confiable, decente, honrada, sincera, íntegra, y por resumirlo en una sola palabra: buena…-

LA PRENSA será invitada a esta demanda ante la FGJE, donde la víctima, dará los pormenores de su molestia contra el dueño de esa página…- CLARO QUE AHÍ ESTARE……………- POCO A POCO, sale a la luz pública el cochinero de algunos incomodos: Las guerras políticas que enfrenta el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, por algunos personajes de la oposición política de otros partidos políticos, se debe porque se negó a darle empleos a seguidores o militantes de los otros partidos. Por ahí, trascendió que se presentó una mujer con fuero político a la oficina del número uno de Cajeme, con cerca de 100 expedientes en mano, para exigirle trabajo para su gente y con buenos sueldos. Cosa que el edil cajemense, jamás le aceptó y eso ha causado una serie de críticas de parte de esta mujer, de la cual, más adelante revelaré su nombre y apellido. Todos los expedientes que presentó, eran de puras mujeres de un partido política, que hizo compromiso con ellas, de acomodarlas en una dependencia y con buen sueldo…- NO FUNCIONO LA SOLICITUD…- ACLARO, también varios periodistas presentaron sus expedientes de sus familias, para conseguirles trabajo en la administración municipal, de los cuales, algunos lograron su objetivo. COBRAN, Patada y Mordida…- ¿Verdad Armenia?… Mañana continuaré con mis investigaciones, para revelar públicamente los nombres que arrojan las investigaciones que se están llevando a cabo por las autoridades correspondientes, contra algunos vividores que creen, evadirán el brazo de la FGJE…- HASTA INHABILITACIONES HABRA…- La política, la dejaré para después, ya que primero hay que desenmascarar a los oportunistas que se andan acercándose a Alfonso Durazo, solo para hacerle daño, así como hay otros en la planilla de Ricardo Bours, los cuales, no deben aparecer en escena, porque sus reputaciones públicas y sociales, andan por los suelos y solo daño causan…- Que regresen cuando el triunfo esté asegurado, para que les den un empleo de Tirabichi…- Cuando menos.

