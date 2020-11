Politica Regional

Compartir ! tweet





Quien competirá contra Alfonso Durazo para la gubernatura de Sonora?

Las próximas elecciones podrían ser historicas para Sonora pues se espera una alianza importante para competir contra el candidato de Morena

Interesante y muy profesional el trabajo periodístico y análisis de fondo en Dossier Político de Carlos Allende

Como lo dije en mi columna anterior, en este espacio empezaré a analizar cómo se van alineando los astros en los 15 estados que cambiarán de gobernadores en el 2021. Empezaré con Sonora porque es uno de los que ya está dando de qué hablar cuando todavía faltan ocho meses para las elecciones y varios medios reportan que se estaría gestando algo histórico.Hace diez días, Alfonso Durazo renunció a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para “atender la llamada del pueblo sonorense”. En los 23 meses que estuvo al frente de la SSPC tuvo resultados magros: no resolvió el tema de la inseguridad, pero aquel que pensara que ese problema se iba a resolver en dos años, vivía en el engaño.Además de Alfonso Durazo para la gubernatura de Sonora, quizá habrá algún otro morenista despistado que crea que podrá quitarle el lugar, pero con toda seguridad, el exsecretario será candidato por Morena. La cuestión ahora es, ¿contra quién se enfrentará en las elecciones del 2021?Si las encuestas son de fiar, la lucha estará entre Alfonso Durazo (Morena) y Ernesto Gándara. “El Borrego” Gándara no es ningún desconocido de la política mexicana, fue senador y alcalde de Hermosillo bajo los colores del PRI, pero el 5 de noviembre, anunció que renunciaba a su militancia para unirse a un “proyecto ciudadano” que lo lleve a la gubernatura.

Las malas lenguas dicen que ese “proyecto ciudadano” sería una alianza multicolor entre el PRI, PAN y PRD. Los que alguna vez fueron los tres gigantes de la política, hoy estarían buscando unir fuerzas para poder competirle al mastodonte que es Morena. Si esta alianza se llega a concretar sería histórica y muy contradictoria.Una alianza históricaEl PAN fue fundado en 1939 con el propósito de serle oposición al PRI. Nunca, en sus 81 años de historia, los panistas han unido fuerzas con el tricolor. Las elecciones de 2021 podrían ser la primera vez que compartan candidatos. Morena de verdad hace milagros.

El PAN tiene dos cartas fuertes: Antonio Astiazarán y Ernesto Munro López. Antonio ha sido dos veces diputado federal, alcalde de Guaymas y jefe de oficina en la SEDESOL, todo bajo los colores del PRI. En 2018 renunció al tricolor y adoptó al blanquiazul; ahora encabeza las preferencias al interior del partido. El otro es Ernesto Munro López, alcalde de Puerto Peñasco en su segundo periodo (fue reelecto en 2018). “Kiko” tiene la ventaja de que su papá es presidente del PAN en Sonora.Movimiento Ciudadano estaba considerado en la alianza, pero al final decidieron bajarse. Me imagino que no quieren “contaminar” su pulcro nombre con las insignias y los colores del PRI. Ellos seguramente postularán a la expanista María Dolores del Río. Tiene experiencia en San Lázaro y como alcaldesa de Hermosillo; hoy es diputada local. ¿Será la alianza multicolor suficiente para frenar la ola guinda que inundó al país desde hace dos años?