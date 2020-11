¡En Sonora gran desbandada de morenistas, se van a FUERZA SOCIAL POR MEXICO Benjamin Hurtado, Guillermo Noriega, Petra Santos, Rodrigo Gonzalez, Rosendo Arrayales, Etc!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que esta provocando la gran división en MORENA el partido de AMLO, tristes y confundidos muchísimos morenistas de hueso colorado que votaron y coordinaron en las elecciones pasadas todos los actos morenistas y que se la rifaron con AMLO y todos sus candidatos, morenistas que se la partieron y defendieron a capa y espada a MORENA PUES CUAL SERA LA GRAN SORPRESA PARA DURAZO candidato de ese partido a la gubernatura por Sonora que ya no quieren nada con MORENA.

Y que simplemente le dirán adiós al partido de AMLO por todo ello se espera una GRAN DESBANDADA DE MORENISTAS, SE VAN A FUERZA SOCIAL POR MEXICO, si como lo esta leyendo amigo lector ya se van muchísimos morenistas a otro partido que los trate mejor y no los trate con la punta del pie y los desprecie cuando se le antoja y les de una patada en el trasero y los manden por un tubo, por todo ello PETRA SANTOS EXDELEGADA DE LA SEDATU EN SONORA se va de MORENA donde no la trataron tan bien.

Ella se la jugo con todo con AMLO y MORENA le dieron un puesto en la SEDATU como delegada estatal en Sonora y luego ellos mismos la grillaron con fuego amigo y la sacaron de la jugada política y es por eso que se va ella y toda su gente en Sonora a otro partido que si la quieran y la traten bien, así mismo también su esposo DON BENJAMIN HURTADO EXDELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN SONORA también le hicieron lo mismo en MORENA, se la jugo con todo con AMLO los ayudo aganar luego le dieron el hueso ese de delegado de la SRE también lo grillaron con fuego amigo y lo corrieron olímpicamente con el apoyo de la alcaldesa de Hermosillo que también lo grillo y así lo desacreditaron ante la opinión publica los mismos morenistas para dejarlo fuera de la jugada.

Pero no contaban con la inteligencia de Benjamin Hurtado y su temple de bravo que ya tiene partido quien lo cobije, se ira también A FUERZA SOCIAL POR MÉXICO y así le harán un gran boquete político a MORENA, le quitaran muchísimos votos entre él y Petra Santos y eso le estaría haciendo demasiado daño a la campaña de Alfonso Durazo, otro sonorense que también se va de MORENA es el exdelegado del IMSS en Sonora GUILLERMO NORIEGA a quién también lo grillaron mucho al grado de sacarlo de la jugada y mandarlo por un tubo, cuando Guillermo se la jugo con todo con AMLO y MORENA en las elecciones pasadas, pero luego se hicieron vivos como suele suceder y le dieron una patada en el trasero y lo mandaron a volar, y eso no se vale Guillermo también es buen elemento, pero así son los morenistas pero se espera que paguen cara esa gran factura con los sonorenses que han mandado a volar.

Y sigue la mata dando en Cajeme también muchísimos morenistas de hueso colorado le dirán adiós a MORENA, el exdirector de Ooomapasc DON RODRIGO GONZALEZ también se va de MORENA, un gran elemento el maestro que también se la jugo con todo con MORENA, le dieron ese puesto y luego lo grillaron también para variar y lo corrieron muy gachamente al grado de ir a notificarle su cese a su oficina y eso lo trae bien cabreado por eso ahora les quiere ganar como candidato a la alcaldía de Cajeme por FUERZA SOCIAL POR MEXICO.

Y así sucesivamente se pronostica una gran desbandada de MORENA hacia ese nuevo partido también nos informas que EL REGIDOR DE CAJEME ROSENDO ARRAYALES también se va a Fuerza Social por México, y miren amigos la gran verdad por lo que estamos viendo y palpando la situación se le puede poner muy grave a Alfonso Durazo para llegar a la gubernatura de Sonora, las cosas ya no están como en las elecciones pasadas ya la gente esta muy dolida con MORENA y quien sabe que pasara pero MORENA ya no tiene tanta gente que quiera votar por ellos en las próximas elecciones.

La gran verdad han administrado muy mal los ayuntamientos en Sonora y lo peor han tratado muy mal a la gente que los ayudo a ganar y eso ya no pasara dos veces, así que se le augura una gran derrota a MORENA, y si no al tiempo amigos lectores.