Inicia con el pie derecho su camino por la gubernatura de Sonora Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE CAJEME/Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Ayer Alfonso Durazo virtual candidato de MORENA a la gubernatura de Sonora se reunió en un evento cerrado con los comités ejecutivos estatales del partido ara presentar un proyecto con proyección al 2021.

Hablo de devolverle la grandeza perdida al estado de Sonora, también se comprometió a integrar un equipo de trabajo con sonorenses que compartan su visión progresista, también dijo que se esforzara y trabajara para que el Sonora recupere la prosperidad, recalco que para él la función publica no es un negocio si no una responsabilidad.

También se dio tiempo de hablar fuerte a sus rivales electorales, a quienes les ofreció una campaña limpia sin guerras sucias de por medio, dijo que si hay alianza entre PRI-PAN y PRD sería para robar.

Vaya manera de iniciar su camino por la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo piso fuerte y algunos callos en su reunión en la capital sonorense con los morenistas quienes vitorearon y aplaudieron sus palabras.

Por otra parte raro muy raro que hasta ayer 9 de Noviembre el presidente de la república Andres Manuel Lopez Obrador aun no haya felicitado a Joe Biden por ganar la presidencia de los Estados Unidos de America, dice que quiere ser respetuoso y no ser imprudente, que esperara a que terminen los asuntos legales, ¿Estará en malos términos con Biden?.

No deja de ser extraño la posición que esta tomando AMLO con respecto a la felicitación a Joe Biden, recordemos que aun sin esperar que el conteo final terminara en Bolivia Lopez Obrador mando un comunicado oficial felicitando a Luis Alberto Arce Catacora, por lo que se puede ver no hay piso parejo, ¿Habrá gato encerrado?, pronto lo sabremos.

Hasta aquí la columna estimado lector, nos leemos pronto.