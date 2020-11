La positividad de contagio por COVID-19 se encuentra hasta al 50% en Sonora: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Es urgente retomar la conciencia de la prevención.

Hermosillo, Sonora, 9 de noviembre de 2020. En los últimos días la positividad de contagios por covid-19 creció en promedio 22.5 por ciento y en algunos municipios hasta en 50 por ciento, si no se toma esto como una fuerte advertencia habrá consecuencias lamentables, indicó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse este día cuatro fallecimientos más y 161 nuevos casos de la enfermedad en la entidad, el secretario de Salud señaló que debido a que muchas personas se relajaron con las medidas sanitarias al irse a fiestas, o de paseo a la playa o a los pueblos, el virus no se relajó y esperó paciente para atacar, para aumentar el número de contagios en la entidad.

“La positividad de contagios creció un 22.5 por ciento en el Estado y en algunos municipios hasta en un 50 por ciento, y si no tomas esto, si no tomamos todos esto como un llamado muy fuerte de advertencia, vamos a tener más contagios, más muertes; encerrados y con más hogares destrozados. Si no tomamos esto en serio, lo vamos a volver a lamentar todos, estamos a tiempo para poder pensar en pasar una navidad en familia.”, dijo.

Este día, seis pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 33 mil 677 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron cuatro decesos en tres hombres y una mujer, en dos residentes de Guaymas y dos de Cajeme, tres personas fallecidas eran derechohabientes de la Secretaría de Salud y una del IMSS, acumulándose 3 mil 193 defunciones.

Este lunes, se registraron 161 nuevos casos por COVID, en 86 mujeres y 75 hombres, para un total de 38 mil 835 casos en la entidad, 68 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 41 de Cananea; 12 de Huatabampo; siete de San Luis Río Colorado; siete de Agua Prieta; cinco de Nogales; cinco de Magdalena de Kino; cuatro de Cumpas; tres de Santa Ana; dos de Nacozari de García; dos de Guaymas; uno de Bacoachi; uno de Fronteras; uno de Moctezuma; uno de Puerto Peñasco y uno de Cajeme.

Hoy se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño, acumulándose 771 en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; 15 de los 161 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene 21 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 54 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 68 mil 758 pruebas; se han confirmado 38 mil 835 casos y se han descartado 29 mil 923; 11 mil 744 casos con cuadros leves; mil 745 activos y 9 mil 999 concluyeron su seguimiento; 23 mil 678 pacientes se han curado y 220 pacientes se encuentran hospitalizados, 79 de ellos estables, 116 graves y 25 críticos.

Casos COVID-19 en Sonora: 38,835 casos confirmados y 3,193 defunciones

Defunciones registradas el 9 de noviembre: 4

Guaymas: 2

Cajeme:2

Hombres: 3/ Mujeres: 1

Institución Médica

Secretaría de Salud: 3

IMSS: 1

Casos confirmados el 9 de noviembre: 161

Hermosillo: 68

Cananea: 41

Huatabampo:12

San Luis Río Colorado:7

Agua Prieta: 7

Nogales: 5

Magdalena: 5

Cumpas: 4

Santa Ana: 3

Nacozari: 2

Guaymas: 2

Bacoachi: 1

Fronteras: 1

Moctezuma: 1

Puerto Peñasco :1

Cajeme: 1

Mujeres: 86/ Hombres: 75

Institución Médica

Secretaría de Salud: 129

IMSS: 16

Issste: 11

Issste: 5

Acumulados

Defunciones: 3,193

Hermosillo: 1,025

Cajeme: 641

San Luis Río Colorado: 275

Nogales: 269

Guaymas: 215

Navojoa: 155

Caborca: 80

Agua Prieta: 79

Huatabampo: 74

Empalme: 59

Etchojoa: 47

Puerto Peñasco: 39

Benito Juárez: 28

Magdalena: 27

Cananea: 26

Bácum: 25

Nacozari de García: 20

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Ímuris: 6

Pitiquito: 6

Fronteras: 5

Ures: 5

Cumpas: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Sahuaripa: 3

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Villa Hidalgo: 3

Sáric: 2

Rayón: 2

Carbó: 2

Benjamín Hill: 1

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 1,356/Hombres: 1,837

Institución Médica

IMSS: 1,920

Secretaría de Salud: 971

Isssteson: 225

Issste: 70

Sedena: 4

Semar: 3

Total de casos confirmados: 38,835

Hermosillo: 17,992 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 4,918 que representan el 13% del total.

Nogales: 2,795 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,083 que representan 5% del total

Guaymas: 1,820

Navojoa: 1,736

Caborca: 1,603

Cananea: 1,002

Agua Prieta: 815

Huatabampo: 749

Empalme: 610

Etchojoa: 499

Magdalena: 340

Puerto Peñasco: 272

Bácum: 159

Santa Ana: 155

Nacozari de García: 146

Pitiquito: 130

Benito Juárez: 114

Gral. Plutarco Elías Calles: 111

San Ignacio Río Muerto: 97

Álamos: 77

Ímuris: 64

Altar: 60

Ures: 45

Rosario: 43

Baviácora: 33

Moctezuma: 33

Cumpas: 31

Fronteras: 27

Naco: 24

Benjamín Hill: 24

Bacoachi: 24

Yécora: 22

Sahuaripa: 17

San Miguel de Horcasitas: 16

Aconchi: 16

Trincheras: 12

Arizpe: 11

Villa Hidalgo: 9

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Granados: 7

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Carbó: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bavispe: 5

Rayón: 5

Villa Pesqueira: 4

San Felipe de Jesús: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Banámichi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 20,958/Hombres: 17,877

Institución Médica

Secretaría de Salud: 27,548

IMSS: 7,493

Isssteson: 2,846

Issste: 719

Sedena: 217

Semar: 12

Casos estudiados: 68,758

Confirmados: 38,835

Descartados: 29,923

Cuadro leve: 11,744

Pacientes activos: 1,745

Pacientes en seguimiento terminado: 9,999

Curados: 23,678

Hospitalizados: 220

Estables: 79

Graves: 116

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 25