Se va el borrego Gandara orgulloso del PRI

El «caballo negro» recibe oxígeno de CPA

Durazo tendría anoche su primer evento en Hillo.

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

«Con orgullo he compartido mis ideas en el Partido, acompañado de cuentos de mujeres y hombres convencidos de sus valores y convicciones. Con muchos he coincidido, con otros discrepado, pero siempre ha prevalecido el respeto y la civilidad», dice Ernesto Gandara en su carta de renuncia entregada ayer lunes al PRI el estatal, lo que estaba previsto.

«Así he tenido la oportunidad de buscar la confianza de la gente y ejercer importantes responsabilidades en coherencia a ellos.

Eso es lo que se aprende en el PRI». Bueno, si es así no tenía porque renunciar al partido, a menos que los altos mandos le hayan pedido hacerse a un lago por la candidatura a gobernador.

Ayer mismo, tras recibir la carta, el dirigente estatal Ernesto de Lucas Hopkins dijo que primero la leería y analizaría para responder a las preguntas d los medios de comunicacion.

Pero bueno, a ver si logra la tan anunciada alianza de varios partidos que lo apoyen en Sonora una cruzada ciudadana para encabezar una candidatura al gobierno estatal que enfrente a Alfonso Durazo y a Ricardo Bours.

Precisamente anoche, Durazo ofrecería su primera rueda de prensa como abierto aspirante de Morena a sacar a la güerita de Palacio de Gobierno, las atenciones para los medios correrán a cargo de Fausto Vázquez, quiero es el coordinador de medios, habiendo Fausto funcionario de comunicación durante la administración panista de Alejandro López Caballero.

Ha, se esperaba que Humberto Ángulo Espinoza fuera el jefe de prensa de Durazo, sin descartar que más delante se integre. El Cachito tendría que dejar la dirección de Medios Obson.

Regresan con el caballo negro (Pedro Angel Contreras), la decisión de Ernesto Gandara de renunciar al PRI orillo a su «jinete» Claudia Pavlovich a que regresara a la carrera cuarto de milla por la candidatura.

Y exigente, Pedrito Contreras urgio ayer en una carta al Pato Lucas que de a conocer a la brevedad los tiempos y procedimientos del proceso interno para la elección del candidato.

Cómo si el Pato se mandara solo, sabiendo el caballo negro que solo sería comparza como candidato para el triunfo de Durazo… Y entre borregos, patos y caballos negros, Alfonso y Ricardo Bours solo esperan al sacrificado por el tricolor.