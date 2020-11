‘Sigue sin existir una vacuna eficaz y segura’: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario de Salud dijo que siguen sin existir tratamientos específicos contra el covid-19, ‘de modo que hay que cuidarnos unos a otros. Evitar contagiar y ser contagiados’

En México las muertes por covid-19 se elevaron a 95 mil 225, debido a la ocurrencia de 198 decesos. Además hay 557 fallecimientos sospechosos con posibilidad de resultado, 10 mil 759 a los que no se les tomó una muestra y 4 mil 406 muertes que no tendrán un resultado.

Existen 972 mil 785 casos confirmados de coronavirus, debido al registro de 4 mil 900 nuevos contagios.

Ante este panorama, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se registró “una importante reducción de la pandemia”, cuyo índice de positividad disminuyó al ubicarse en 38 por ciento para la semana 44.

Abrimos con una buena noticia esta semana, como se vio una reducción importante de la epidemia, pero no nos confiemos. Siguen los semáforos, como se han presentado. La epidemia sigue. Las medidas de protección, precaución y prevención siguen siendo las mismas. Sigue sin existir una vacuna eficaz y segura.

Sigue sin existir tratamientos específicos, de modo que hay que cuidarnos unos a otros. Evitar contagiar y ser contagiados”, señaló.

Con respecto a los casos sospechosos, hay 188 mil 124 sin muestra; 52 mil 272 con posibilidad de resultado y 118 mil 264 que no lo tendrán.

Los casos activos estimados son 45 mil 017 y 721 mil 076 las personas que se han recuperado de la enfermedad.

La ocupación hospitalaria en camas generales es de 33 por ciento promedio nacional. En contraste, Chihuahua reportó 84 por ciento. Durango 74 y Coahuila 67 por ciento.

En camas con ventilador la ocupación es de 26 por ciento. No obstante, Chihuahua, registró 57 por ciento, Aguascalientes 55 y Zacatecas 46 por ciento.