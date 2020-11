¿Qué estará pasando en Sonora?, los alcaldes rebeldes, el PRI estatal rebelde, los Dip. Locales no quieren ya aprobar nada, todavía le quedan 10 meses de gobierno a Claudia

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- ¿Que es lo que estará pasando pero en Sonora?, se percibe un ambiente muy negativo, nos comentan conocedores de estos menesteres políticos que siempre que ya un gobernador rinde su 5to. Informe de ahí para adelante los políticos y allegados empiezan a contar las charra del Rey «VIVA EL REY NUEVO Y EL REY VIEJO! QUE VIVA PERO LEJOS, y a lo mejor esto estarán pensando muchos políticos malagradecidos o que son como el lomo de la liebre, el hecho de que este gobierno ya vaya de picada no quiere decir que todavía no manda la gobernadora.

Me quedo muy claro que hay políticos que ya andan queriéndose acomodar en la que viene y a lo mejor por eso se percibe ese gran ambiente dentro del gobierno estatal, lo que si nos queda muy claro es que por ejemplo ya los diputados locales del actual legislatura no le quieren aprobar nada a la señora gobernadora e inclusive nos llego la información que ya no le aprobaran nada en los 10 meses que le quedan a su administración.

Y por si esto fuera poco hasta los presidentes municipales ya no quieren hacerle caso a los mandatos de la gobernadora como por ejemplo ese gran pleito que traen con su secretario de salud Enrique Claussen Iberri que tampoco le hacen caso y lo están mandando por un tubo sabiendo que son ordenes de la gobernadora, ¿Qué acaso ya están pensando en que ya no manda?, oye si todavía es gobernadora de Sonora y deben hacerle caso y para amarrar también por rumbos del PRI estatal también las cosas andan de lo peor, no hay liderazgo, no hay control es un santo despapaye.

Con la renuncia del «Borrego» Gándara se abre un gran abismo en el PRI estatal, porque queda claro que no hay quien mande ahí o esta muy débil ya la gobernadora o no quiere tener problemas con nadie, quiere cerrar su mandato con tranquilidad y pues dejara que pase el tiempo así, cada quien que haga lo que quiera y esperar a entregar su sexto informe de gobierno e irse a vivir a gusto a Phoenix.

La gran verdad nos estaban comentando que la señora Doña Claudia ya no quiere meterse en nada ni opinar sobre el nuevo candidato del PRI a la gubernatura de Sonora, «prefirió enfermarse» ahora que paso lo de la renuncia del «Borrego» Gándara, lo de la perdida de Trump en EEUU, lo de los alcaldes rebeldes y la gran rebeldía del «Pato» de Lucas a no querer hacer bien las cosas como las quería Doña Claudia, y así muchas cosas que están pasando en Sonora y como si no pasaran, algo extraño esta pasando en Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.