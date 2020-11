Reforzará PESP apoyos de seguridad durante el “Buen Fin”

Compartir ! tweet





Reitera Comisario llamado para solicitar custodia en el traslado de valores

Hermosillo, Sonora; noviembre 05 de 2020. Durante el periodo del “Buen Fin”, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reforzará la operatividad para prevenir conductas delictivas y atender la denuncia ciudadana con el fin de evitar que las familias sean víctimas de algún delito.

En rueda de prensa, el comisario general de la PESP, Alfonso Novoa Novoa, dijo que están listos para reforzar los operativos establecidos en las zonas comerciales, bancos, supermercados y tiendas de autoservicio.

Indicó que los despliegues operativos se realizarán en apoyo a las autoridades municipales y en coordinación con la vigilancia que tienen las instituciones comerciales y bancarias para prevenir el robo, extorsión, asaltos u otros delitos que pudieran aprovechar los delincuentes durante el periodo del “Buen Fin”.

“Los días del buen fin que serán del 9 al 20 de noviembre se van a intensificar los operativos y se estará en alerta con la presencia policial de los grupos de proximidad ciudadana y binomios caninos de la unidad K-9″, resaltó.

Reiteró que los ciudadanos seguirán recibiendo apoyo para el traslado de valores, hacer depósitos o retiros en bancos, por lo que exhortó a la población que lo requiera hacer su solicitud con anticipación a la línea 9-1-1.

Novoa Novoa exhortó a utilizar las aplicaciones que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública como “Antiextorsión Sonora”, para evitar ser víctimas de este delito y “Mujeres Seguras”.

«La Policía Estatal diariamente hace operativos en apoyo a la seguridad de los ciudadanos y comerciantes, estamos en contacto directo con los locatarios y grupos vecinales a través de los chat en el programa “Mas en Whatsapp”, también desplegamos patrullajes en los estacionamientos, plazas comerciales, puntos bancarios e incluimos las zonas escolares”, expresó.

Novoa Novoa llamó a la ciudadanía para colaborar en las medidas de prevención del delito, a no exponer el dinero en efectivo con el que cuentan para hacer sus compras, no dejar pertenecías de valor a la vista en sus vehículos como bolsas, mochilas o artículos de valor y evitar hacer sus compras con menores de edad.

El titular de la PESP invitó a los ciudadanos a que disfruten del buen fin con responsabilidad y sobre todo con seguridad y no olvidar hacer sus denuncias al número de emergencia 9-1-1 o directamente con cualquier policía que vean por el sector en el que se encuentren.