Marea Brava/Por Eduardo Flores

SE DIJO que la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA), recibió a dos grandes figuras públicas en sus oficinas, para resolver algunos casos que fueron remitidos para su investigación por Rosendo Arráyales Terán, contra José Omar Serna Córdoba, para los cuales, se tuvo que contar con la presencia de los guardianes del orden, porque a Arráyales Terán, lo consideran algo peligroso, ya que nomás ve a Serna Córdoba, se altera de una manera desquiciada, como queriendo atacarlo a golpes…- Y NO FUE CIERTO, Omar, nunca compareció…..- CABE DESTACAR, que este órgano, dictaminó que no se cumplieron con los elementos de modo, tiempo, lugar y ocasión, para poder acreditar su presunta responsabilidad en la falta administrativa que se señalaron; por otra parte la autoridad sustanciadora tiene la facultad de abstenerse de sancionar o vincular a procedimiento , siempre y cuando de las investigaciones o pruebas vertidas en esta se pueda desvirtuar cualquier acusación , es por ello, que no fui ni separado de mi cargo como tampoco me encuentro en estos momentos vinculado a ningún procedimiento administrativo, POR ELLO, LA URA, se abstiene de iniciar el procedimiento en contra de José Omar Serna Córdova, al no haberse acreditado plenamente la necesidad de la medida cautelar, por lo tanto NO se concede la suspensión temporal del servidor público de nombre YA MENCIONADO…- CABE DECIR, que quien compareció, fue el abogado de los trabajadores que hizo participe en la denuncia Arráyales Terán, los cuales, tendrán que responder en tiempo y forma, ante una instancia administrativa en la capital del estado por tal aseveración del regidor del Partido del Trabajo…- OTRA QUE PIERDE ARRAYALES……………..- EL NOMBRAMIENTO de Coordinador de Afiliaciones y Promoción del Partido del Trabajo al Dr. Ovidio Villaseñor López, ha causado revuelo por las redes sociales, opinando algunas personas con nombres y apellidos, que son tal para cual, Villaseñor López y Ramon Flores. La poca militancia con que cuenta el PT, asegura que los que van llegando son puros oportunistas desechados de otros partidos, porque quieren imponerse para un puesto de elección popular, lo cual no se les aceptó y fueron separados de sus cargos públicos, optando estos, a emigrar a donde les dé mejor sombra el árbol político…- LO MALO Y LO BUENO de estas personas, es que se afilian a un partido, y empiezan hablar mal de su anterior empleo, tal es el caso de Ovidio Villaseñor, quien trató de quedar bien con los presentes, denostando la actual administración, con señalamientos fuera de lugar. Nunca hables mal de tus anteriores trabajos…- MI OPINION ES ESTA, sobre este tipo de paracaidistas; hablar mal de los demás te deja a ti en mal lugar. Como bien se sabe todas las historias tienen más de un punto de vista (al menos dos) y con esta pregunta no se busca conocer quién lleva la razón sino valorar tu capacidad de enfrentar situaciones e ir más allá de lo que te atañe. Saber si tienes una visión global sobre diferentes coyunturas. Puedes dar una opinión sobre lo sucedido pero no dejes que te arrastre implicándote emocionalmente. Si hubo algún problema que desembocó en un despido, por ejemplo, trata de tomar distancia al contarlo. Haz como si fueras un juez que tiene en cuenta solamente datos objetivos y ofrece solo la información precisa…- LO BUENO de Villaseñor López, es que es una persona inquieta a la vista de todos. Todos le conocen y saben de qué pata cojea. Lo que le hace a MORENA o al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, se lo hará al PT y a Ramon Flores, una vea que sus aspiraciones políticas, sean truncadas por los que esperan el momento oportuno de una señal para participar en el siguiente proceso electoral…- hay que tener oficio político, para poder participar en otro…- ADEMAS, EL SIRI SALIDO no estuvo presente, porque sabe que ya le está jugando chueco el PT, con la llegada de nuevos oportunistas, que creen traer la solución triunfadora de la elección para este 2021……….- ASI MISMO, les informo que hay personas interesadas en conocer los nombres de los dos empleados que se están enriqueciendo con los recursos del OOMAPASC. Estaban en la vil ruina, y ahorita, ambos disfrutan de su buena suerte, pues los pusieron donde hay y les está yendo bastante bien, pero, todo tiene un principio y un FIN…- CREO, a este par de vividores, les queda poco tiempo para que se les descubra el desfalco que han cometido desde el inicio contra la administración del Organismo Operador de OOMAPASC en contubernio con algunas personas ajenas a la paramunicipal…- ENTREGUENSE solos y la justicia será benévolo con ustedes. Eviten gastos y costos a la FGJE y sus condenas pueden ser mínimas. De lo contrario, les caerá todo el peso de la ley encima y su estancia en el cereso, será ETERNA………….- EN LO POLITICO, Rodrigo Bours Castelo, se prepara para volver a participar en este próximo proceso electoral, como candidato INDEPENDIENTE a la alcaldía de Cajeme, junto a su amigo Terencio Valenzuela, quien también viene por la revancha por la Diputación Federal, bajo esquema del nuevo gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien trae reformas interesantes de ley de la Cuarta Transformación, la cual, transformará a todo México, dejando atrás al pasado e impulsando el desarrollo para todos los mexicanos. BUENO- eso dicen ellos:::::::::::::- ARRANCA BUEN FIN EN OOAMAPASC. Hay que aprovechar los buenos descuentos de los programas que tiene el organismo, con facilidades para todos los usuarios domésticos en situación vulnerable y para los que se han visto afectados por la pandemia del COVID 19. El OOMAPASC dio el banderazo de inicio de El Buen Fin que estará vigente hasta el 30 de noviembre…- ¡APROVECHEN!……-Ojala y lo recaudado, no se lo roben este par que traigo a cola, los cuales, sé van a caer…………- CON LA ALIANZA DEL PRI, PAN Y PRD, para buscar la candidatura ciudadana a la silla de gobierno del estado de Sonora, ocasionó una fractura demasiado fuerte al interior del PAN-Estatal, lo cual, no la aprobaron, porque la estrategia de imponer al Borrego Gándara como candidato ciudadano una vez renunciara al Tricolor, no los convenció, porque trae cosas que se manejaron en lo oscurito sin tomar en cuenta a su militancia y a los panistas de Hueso colorado. AL PRD, no le afecta, sino solo le beneficia, porque ellos solo quieren algo para poder subsistir la pandemia del COVID 19. EL PRI, hace bastante tiempo se dividió y se dividió con ganas. Para muestras de un botón, solo vean que Ricardo Bours Castelo, se retiró con la frente en alto y con dignidad, no como otros, que prefirieron seguir bajo el yugo de las imposiciones políticas.

