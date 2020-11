Politica Regional

Compartir ! tweet





Confusa la carta del Borrego; lo buscaría Pedro Haces

Al igual que en su caso, en el de la Gacela estaría Amlo

Ovidio Villaseñor entra al PT; Siri sigue firme a la Alcaldía

Sobra ahondar en el contenido de la larga carta de renuncia o no renuncia de Ernesto Gandara la noche de antier y que ayer jueves oficial iría.. Y que contiene varias incongruencias como esa de que se va del PRI pero que seguirá cerca del PRI… Y pues el palero de Pedro Contreras, exidirector del Isssteson regreso de su tumba y dijo que le volvería entrar a la posibilidad de ser candidato a gobernador… Eso sí, esta tormenta política aún no amaina pero dejara muchos damnificados… Obvio, los ganadores inmediatos de todo esto don Alfonso Durazo y Ricardo Bours. El borrego la tiene ya más difícil de ser candidato a gobernador por el PRI… Pero como ayer lo señalamos en una nota, las puertas de Fuerza Social por México las tiene abiertas para ser candidato a Gobernador, pues cuenta con toda la estima y aprecio de Pedro Haces…

Hasta donde sabemos, su suerte y destino se habria decidido desde Palacio Nacional en una pregunta llama de López Obrador al traidor, falso y ladino de Alito Moreno… El Peje le habria pedido el favor de hacerlo a un lado a cambio de lo que se ofreciera de su parte para lograrle a su delfín Durazo la gubernatura… Y en cuanto a quitarle del camino a Ana Gabriela Guevara fue pichón comido para el mesias tropical… Por cierto que ayer en el PT local durante la presentación de Ovidio Villaseñor como nuevo brazo del comité municipal, el profe Ramón Flores, a pregunta del columnista dijo que sigue con su cargo en la CONADE… Pronto tendremos un comunicado de ella, respondió a otra pregunta nuestra si ya la quitaron de su proyecto de candidata a gobernadora por este partido PT… La rueda de prensa fue para presentar al ingeniero Ovidio Villaseñor, y ante las sospechas de los periodistas presentes de que podría hacer a un lado al diputado Orlando Siri Salido como candidato a la Alcaldía, Ramón Flores dijo que no hay tal…Ovidio viene a enriquecer el trabajo del Partido, no a desplazar a nadie… Y ya más en concreto en respuesta de un compañero de medios, dijo que el Siri es un excelente cuadro del partido muy bien evaluado por la gente… Aún no son tiempos de candidaturas, sino de reforzar y hacer crecer más al Partido del Trabajo, sostuvo el nativo y ex alcalde de Arivechi.

