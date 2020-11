Usarán en México pruebas rápidas antigénicas para covid-19

Compartir ! tweet





Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, hizo un llamado a la población a no confundir esta nueva prueba rápida antigénica con las pruebas serológicas

En México se podrán utilizar las nuevas pruebas -rápidas- antigénicas que prácticamente en cuestión de minutos detectan si una persona -que presenta síntomas- está contagiada de covid-19.

Este viernes, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) publicará el informe técnico de la evaluación de dichas pruebas, para que posteriormente, puedan ser avaladas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y puedan ser utilizadas en el país.

Dicha prueba, que se realiza a través de un exudado nasofaríngeo para detectar proteínas virales del SARS-CoV-2, será incluida como otra opción que se puede utilizar, además de la prueba PCR, que por su alta especificidad y sensibilidad, es considerada el estándar de oro para detectar contagios de coronavirus, incluso en personas asintomáticas.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, detalló que la prueba antigénica tiene una alta especificidad y una sensibilidad variable, por lo cual, se puede tomar desde el primer día de la aparición de los síntomas y hasta el día siete de haberlos iniciado.

Sin embargo, si la persona no presenta síntomas, la prueba no es recomendable.

Si esa prueba se toma en una persona que no tiene síntomas la posibilidad de tener un falso negativo es alta. Significa que la prueba puede salir negativa, aunque el virus sí esté presente en la persona”, indicó.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado a la población a no confundir esta nueva prueba -rápida- antigénica con las pruebas serológicas, que se toman 10 días después del inicio de los síntomas y que con una muestra de sangre, detectan si la persona desarrolló anticuerpos contra el coronavirus, pero no determina si el paciente tiene o no covid-19.

En el caso específico de las pruebas “rápidas” serológicas, López-Gatell reiteró que aunque la COFEPRIS aprobó diez pruebas rápidas para su uso en el sector privado, la Secretaría de Salud no avala su aplicación para el diagnóstico, ni para la vigilancia epidemiológica por su baja especificidad y sensibilidad para detectar los anticuerpos.

En cambio la Secretaría de Salud, sí recomienda las pruebas rápidas de antígenos, que serán próximamente utilizadas para la vigilancia epidemiológica de covid-19 en las distintas entidades federativas. Tenemos una clara disposición al respecto, un entusiasmo por utilizarlas por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Nosotros, desde octubre habíamos destacado que este es un nuevo elemento tecnológico que, de acuerdo a la información disponible hasta el momento, sugiere que puede ser de ayuda para el seguimiento de la epidemia de covid-19”, explicó.