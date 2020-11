¡En México MORENA da luz verde a diputados federales competir por alcaldías de Sonora, Lamarque CAJEME, Wendy Briceño HERMOSILLO, Heriberto Aguilar GUAYMAS, Manuel Lopez SAN LUIS COLORADO, Hildeliza Gonzales NAVOJOA!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como balde de agua helada les cayo a muchísimos suspirantes que la creían muy segura sus candidaturas a las alcaldías de Sonora, pues resalta y resulta que ya el nuevo presidente nacional de MORENA Don Mario Delgado les acaba de dar luz verde a varios de los diputados federales por Sonora para que sean ellos los candidatos de MORENA a las diferentes alcaldías de Sonora.

De hecho las principales para que ganen y así le junten muchos votos al CANDIDATO DE MORENA ALFONSO DURAZO A LA GUBERNATURA DE SONORA Y POR ENDE LE APORTEN MUCHA LANA PARA SUS ALCALDÍAS Y PARA SONORA, claro me refiero al dinero que han de aportar cada candidato a las presidencias municipales y obvio al de la gubernatura, nada tonto Don Mario Delgado sabe que los actuales diputados federales tienen una feria y pues así no andarán como candidatos llorando por dinero para sus campañas.

Se deduce que por eso prefirieron mandar a muchos diputados federales como candidatos a las alcaldías porque una ya se la saben, dos deben contar con fondos suficientes para solventar sus campañas y así también les dan tantita chansa a sus suplentes que muchos ya andan pegando de gritos en MORENA, pues vaya que causo revuelo el día de hoy en México esta decisión por ejemplo PARA CAJEME SERA JAVIER LAMARQUE CANO, quien ya fue alcalde y buscara ser otra vez, otro diputado federal es HERIBERTO AGUILAR CASTILLO QUIEN SERA EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE GUAYMAS, reconocido morenista en el puerto sera el bueno, así mismo nos informan que por NAVOJOA LA CANDIDATA SERA LA SEÑORA HILDELIZA GONZALES, reconocida maestra de la Perla del Mayo, así como también la señorona Doña WENDY BRICEÑO SERA LA CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE HERMOSILLO, una señora muy querida en la capital del estado, también nos llega la información que por SAN LUIS RIÓ COLORADO EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA SERA MANUEL LOPEZ CASTILLO una persona muy apreciada en la cuidad y así pues ya estos cinco diputados federales que aquí les nombramos pronto ya pedirán licencia en la cámara de diputados federales para venirse de candidatos a las presidencias municipales ya mencionadas.

Así pues muchos ganan las candidaturas muy fácil y otros se quedan como el «Chinito nomas milando», así es la política no se preocupen así lo acordó el líder nacional de MORENA Don Mario Delgado con el señoron de la política en Sonora y México Don Alfonso Durazo, y si no al tiempo amigos lectores.