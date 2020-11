Marea Brava

Compartir ! tweet





PUEDA el Alcalde tenga razón, porque se entera de estas decisiones a través de videos publicados vía redes sociales; no hay comunicación personalizada ni institucional…- EN POCAS PALBRAS, el Alcalde quiere que este funcionario de salud estatal, haga su trabajo con más responsabilidad y no con órdenes altaneras, como si en verdad fuera un jefe de estado el secretario de SALUD.

EL GREMIO PERIODISTICO DE CAJEME, se presentó a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a exigir justicia para el periodista Jesús Alfonso Piñuelas “El Norris” y el respeto a su familia, así como a la prensa de Cajeme, y además, ofrezcan una disculpa por el boletín que divulgaron, ventilando algo de su vida personal para denigrar públicamente a su familia y a periodistas de Cajeme. No se vale lo que hizo público la Fiscal Claudia Irindira Contreras Córdova, contra el periodista asesinado…- Este comentario que hizo comunicación social por instrucciones de ella, no tardó en provocar las críticas de la familia, sociedad en general y de los periodistas inconformes, ya que se lamenta la sociedad de que cuando se produce un asesinato se acaba juzgando a la víctima por sus gustos personales, en vez de poner a los asesinos en el punto de mira…- El asesinato de Jesús Alfonso Piñuelas “El Norris”, un joven periodista con ambiciones de crecer en su profesión, ha vuelto a colocar en el debate público a la FGJE, de cómo se trata este tipo de violencia contra los comunicadores e incluso en instancias gubernamentales del estado de Sonora y de todo el país…- EXIGIMOS también una disculpa pública de la mandataria del estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, por la falta de respeto con que se conduce la FGJE, contra la sociedad y contra los periodistas que solo pedimos JUSTICIA para nuestro compañero asesinado. No justifiquen su incompetencia, ventilando la vida personal de nuestro compañero…- Si las cosas son así, justifíquense por elementos que han sido asesinados en actos de corrupción y no en el cumplimiento de su deber, como lo hace ver públicamente la FGJE para no dañar la integridad de sus familias…- NO SE VALE………- ROSENDO ARRAYALES, LORD CONVENIOS…- Filtrando información confidencial a su suplente Miguel Valdez, era como lograban sacar dinero a funcionarios municipales, estatales y federales, para repartírselos entre ellos. Digo ellos, porque son un pequeño grupo de activistas que se dedican a denigrar, difamar, ofender e insultar la vida de los funcionarios y de personas que nada tienen que ver con la vida administrativa de un municipio o de un estado, amenazándolos de hacer público sus errores a cambio de dinero. Esto lo reconoce públicamente Miguel Valdez, con una llamada que hizo a un medio de comunicación vía redes sociales, que conduce un compañero que logró esta entrevista. Claramente en el audio, se escucha la voz del suplente de Arráyales Terán, diciendo que la información es negocio, y como no hemos tenido convenio con el ayuntamiento y ni con ningún otro, y como Omar quiere hacer las paces con 10 mil pesos mensuales, para que le bajemos, pues vamos a platicar con Rosendo, porque soy su suplente y él es quien tiene la información de este amigo…- CON ESTO, queda demostrado que Rosendo es quien le pasa la información a su suplente periodista…- ROSENDO autorizó la “Operación convenio”…- ¿Qué otras cosas ordenaba Rosendo?…- ES POR ELLO, la preocupación de Arráyales Terán, sacar del Cereso a su suplente para continuar haciendo estos actos reprobables contra la sociedad y contra los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno…- LOS VIDEOS CON AUDIOS, NO MIENTEN…- Y son pruebas elementales para que el juez penal dicte auto de formal prisión a los presuntos extorsionadores que trabajan de la mano de Rosendo Arráyales Terán, el cual, puede estar involucrado y puede ser detenido para el deslinde de responsabilidad con el delito de delincuencia organizada, porque se sabe que la carpeta de investigación judicial, arropa a varias personas más, que en su momento serán requeridos y turnados a la instancia correspondiente para ser juzgados por los cargos que así determine el juez penal de procesos orales…- DE IGUAL MANERA, circula otro video de Arráyales Terán, donde asevera que Marcos y Valdez, están presos por ser críticos con Omar Serna, pero a la vez, dice que el día de la detención no cayeron por recibir dinero, producto de haber amenazado al funcionario, sino que solo iban a firmar un contrato de publicidad con él, pero además dice que ese convenio ya existía tiempo atrás, es decir, existía un convenio publicitario en el que Serna invertía para ser golpeado mediáticamente…- TENIAN CONVENIO Firmado con Serna para difamarlo?…- AQUÍ CONTRADICE Rosendo Arráyales a su suplente

Valdez, porque en el primer audio que le hizo el comunicador, afirma el suplente que el regidor propietario, es quien filtra la información para lograr sus cometidos…- ESTO ES GRAVE para ambos funcionarios municipales, ya que son pruebas fehacientes para dictaminar que hay elementos suficientes para condenarlos a varios años de prisión por el delito ya mencionado a ambos personajes, los cuales, también se dedican a ser ACTIVISTAS gandayas…- DE ESO HAN VIVIDO SIEMPRE………….- ¡AGUAS!…- YA van por todos los involucrados, y deberán asumir su responsabilidad en caso de extorción contra un servidor público municipal……… Se acaba la carrera delictiva de “Los Arráyales”………..- POR OTRO LADO, Sobre la atención a la pandemia por el COVID 19, emitidas por la Secretaria de Salud estatal, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado llama a tender puentes de comunicación con Enrique Clausen Ibarri, y a la vez le exige respeto a la autonomía del municipio de Cajeme…- PUEDA el Alcalde tenga razón, porque se entera de estas decisiones a través de videos publicados vía redes sociales; no hay comunicación personalizada ni institucional. Si se trata de una cosa tan delicada, creo merece al menos, la cortesía de una visita o una llamada personal…- EN POCAS PALBRAS, el Alcalde quiere que este funcionario de salud estatal, haga su trabajo con más responsabilidad y no con órdenes altaneras, como si en verdad fuera un jefe de estado el secretario de SALUD…- MUY REÑIDA la elección entre Joe Biden y el polémico mandatario de Donald Trump…- ¿Quién ganará la elección? ….- SE DICE, este desenlace triunfal para uno de los dos participantes, llevará su tiempo determinado, ya que Trump, amenazó con demandar fraude electoral contra Joe Biden, si este sale triunfador… QUE POCO AGUANTA.

