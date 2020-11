Compartir ! tweet





Politica Regional/Alberto Camacho

Pues siempre sí, Rodrigo Bours Castelo le soltó la exclusiva a Claudia Pérez en su noticiero tempranero, que siempre sí va a buscar de nuevo la alcaldía cajemense por la figura de independiente…

Solo el sabrá los motivos de haber dado a reversa a eso de que en el 2021 ya no aparecería en las boletas electorales, dando de paso un duro golpe a su amigo Abel Murrieta casi amarrado por MC para la alcaldía… Por supuesto habrá que ver la reacción de su carnal Ricardo, quien aún así sostendría a Abel… Por el lado del PRI, ayer a eso de las 2:30 pm logramos hablar con el Diputado Armando Alcalá cuando iba saliendo de la sesión del Congreso, cayendole de sorpresa el anuncio de Rodrigo Bours… Por cierto que ya van varios que un gran número de personas reciben una llamada-grabacion en la que dando nombres de posibles dicen que por quién votarían…

Según el experto en temas jurídico-electorales, Cristóbal Blancas Virgen, Rodrigo Bours de nueva cuenta tendría que juntar 20,000 firmas para buscar el registro… El atento y servicial Cristóbal, con quién platicamos junto a Lacho Zamudio en Café Palacio, es un eficiente asistente del Agente Fiscal Adrián Manjarrez Díaz… Ah, por ahí en la fiscal la presencia del exalcalde Faustino Félix Chavez, quien nos dijo que la casa de sus padres ya quedó muy limpia y con el zacate cortado. Fue un asunto de mi hermana que iba posponiendo, nos dijo… Ah, a eso de las 2:30 pm vimos de lejecitos al titular de la SSPM, Lic. Francisco Cano Castro, entrar al estacionamiento del Alcalde y de ahí a sus oficinas… Uno de sus ayudantes nos dijo que desde el lunes su jefe se reintegro a sus labores tras un permiso para atender la salud de un cercano familiar…

En más del Ayuntamiento, las alcaldesas de Guaymas y el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, anunciaron de manera conjunta que no acatarán los caprichos de Enrique Claussen de volver a cerrar negocios ya no hay motivos para ello pues el Covid sigue muy bajo. Aquí en Cajeme, por ejemplos, el martes solo hubo uno y en Guaymas y Navojoa entre 3 y 5 casos.

Luego, en Estados Unidos, Joe Baiden se encontraba ayer miércoles a eso de las 4 de la tarde a solo 7 votos llegar a los 27O electorales y así ganar la Presidencia. Ojalá y lo logre, pues ya basta de tanto daño que a hecho a todo el mundo el señor Trump.