!Bomba de última hora se tambalea la candidatura de Durazo a la gubernatura de Sonora!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Som.- Y vaya que en política todo se puede esperar y como dice el dicho del plato a la boca se cae la sopa, y ahí están las pruebas se tambalea la candidatura de Durazo para la gubernatura de Sonora.

AMLO no quiere que Durazo se arriesgue a perder la elección del 2021 para gobernador en Sonora, la situación esta muy difícil ya que la últimas encuestas reales que tiene la Presidencia de la República no sale muy bien Durazo, la intención del voto en Sonora esta muy en contra de MORENA y eso pone a pensar al Presidente de la república en arriesgar a su gran amigo Alfonso Durazo.

Mejor lo convenceré de que me siga ayudando en la Coordinación de Seguridad Nacional dice el Presidente de México, pues vaya que como da vueltas la vida política de muchos políticos y subalternos que según ellos ya la tenían muy segura, pues así las cosas amigos lectores de última hora se tambalea la candidatura de Alfonso Durazo, pudiera no venir de candidato a la gubernatura de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.