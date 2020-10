Entrega Gobernadora obras, becas y apoyos a pequeños productores en gira por Bacanora, Arivechi y Sahuaripa

Compartir ! tweet





Bacanora, Sonora, octubre 20 de 2020. Los recursos del estado y de la gente, hoy se usan en lo que realmente se necesita y que tiene un impacto directo y positivo en la vida de las y los sonorenses, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al entregar becas, apoyos para internet y capacitación para el trabajo, apoyos para pequeños productores, vivienda, pavimentación y el revestimiento de un canal en su gira por Bacanora, Arivechi y Sahuaripa.

Al retomar su sexta vuelta por el estado y acompañada por Belisario Pacheco Galindo, presidente municipal de Bacanora, la mandataria estatal entregó en este municipio apoyos para Internet, becas del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatson) y para estudiantes de primaria y secundaria, puso a disposición de la ciudadanía un aula móvil y entregó a familias vulnerables paquetes alimentarios para hacer frente a la contingencia por COVID-19.

“Es un gusto para mí estar aquí, esta es la sexta vuelta a los municipios, siempre les dije que para mí no iban haber municipios grandes ni pequeños, todos para mí importan, todos son importantes y aquí estoy en mi sexta vuelta como gobernadora”, indicó.

Continuando con una extensa gira de trabajo, al llegar a Arivechi la gobernadora Pavlovich se reunió con el presidente municipal, Samuel Ocaña García y convivió con jóvenes del Instituto Sonorense de la Juventud que participaron en actividades de forestación; entregó paquetes del Programa de Seguridad Alimentaria, que forman parte de un total de 40 mil que se están entregando en una segunda etapa, para alcanzar la cobertura en los 72 municipios.

De igual forma, se entregaron becas para Internet de parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo y por parte de Icatson, así como más de un centenar de becas para estudiantes de primaria y secundaria, allí, resaltó la necesidad de escuchar y atender las necesidades de la gente, atendiendo los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia del COVID-19.

“Todos tenemos que estar cerca, no tan cerca como quisiéramos porque los abrazos no se pueden, pero cerca de la gente, escuchándola, sintiéndola y aquí estamos, muy contentos viendo estas obras y, sobre todo, cumpliéndole a la gente”, señaló.

Al trasladarse a Sahuaripa, la gobernadora Pavlovich fue acompañada por Delia Berenice Porchas García, presidenta municipal y allí entregó la obra de construcción de un canal pluvial de una longitud de 1.7 km, que beneficiará a más de 400 familias que viven de actividades ganaderas, ya que les permitirá evitar el desperdicio del agua.

“Me acuerdo muy bien cuando me solicitaron esta obra y la verdad es que es una gran inversión, yo creo que cuando se invierte en cosas que valen la pena, que es ayudar a los más de 400 productores, se invierte en lo más importante, en la gente, para que puedan trabajar, de por sí, es complicado para nuestros productores un año tan seco, le atinamos con este revestimiento de canal”, resaltó.

En este mismo municipio, la gobernadora dio el banderazo al inicio de los trabajos de mejoramiento del camino Sahuaripa-Natora, una obra que beneficiará a las familias de la región que se dedican a la ganadería y que transitan por esta rúa.

En Sahuaripa, entregó cerca de 400 becas de Internet, de capacitación para el trabajo y para alumnos de primaria y secundaria; también entregó cuartos adicionales y puso en marcha un programa de cursos de palpación por parte del Icatson, avalado por la Sagarhpa y las uniones ganaderas locales, que permitirá a quienes se desenvuelven en esta actividad poder revisar el ganado previo al proceso de compraventa, disminuyendo los costos de un veterinario.

Presentes: Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora; Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Edmundo Campa Araiza, director general del Icatson y Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.