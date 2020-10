‘Vemos señales tempranas de rebrote’: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario de salud exhortó nuevamente, a los Gobiernos estatales a revisar la aplicación de sus medidas de higiene y sana distancia para evitar un mayor número de contagios

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que en México, hay señales tempranas de un rebrote de Covid-19.

“Por eso la expresión que usamos es que vemos estas señales tempranas de rebrote, lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día.

“Y, ojo, porque a veces surge esta idea de que, ¡oh¡, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote, ¿qué está pasando? No está pasando nada.

“Estamos teniendo apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El Presidente esta mañana dijo -inmediatamente después de que el Doctor Alcocer dijo: vemos señales de rebrote, él dijo: no hay rebrote. Y luego yo me paré y dije: hay señales tempranas de rebrote.

“¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde atender”, detalló.

“Por ejemplo, se hablaba de fiestas masivas, bodas de mil, dos mil personas. Si esto está ocurriendo en semáforos naranja, evidentemente no se está logrando tener un control de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de México. Entonces recomendamos orden, disciplina, colaboración y aprovechar la colaboración de los gobiernos municipales y por supuesto del pueblo en general”, sostuvo.