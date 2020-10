Marea Brava

Compartir ! tweet





PLUTARCO SANCHES PATIÑO, no renunció. Le pidieron la renuncia, que es muy diferente. SU CASO, ya está en manos de la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA), por irregularidades que se encontraron en la auditoria que se le realizó en la captación de ingresos de los cursos de verano y otros de operación y gestión de apoyos que se otorgaron al Instituto del Deporte Municipal………….-

Por Eduardo Flores

ANDA MUY MOLESTO hermano de AMLO y pide cárcel por difusión de videos…- Pío López Obrador demandó ante la FGR que se castigue con 12 años de cárcel a los responsables de la difusión de videos en los que recibe dinero…- En su denuncia, Pío solicita que se tome declaración a David León, en virtud de que presuntamente fue él quien intervino la comunicación entre ambos. «A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa», denunció Pío…-

POR SU PARTE, El presidente Andrés Manuel López dijo que no está de acuerdo con que su hermano Pío pida una sanción de 12 años de prisión para el periodista Carlos Loret de Mola por difundir un video en el que se le ve recibiendo dinero, pues dijo, esto lo afecta a él y a su gobierno…- “No estoy de acuerdo con él (Pío) no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento”, dijo el mandatario este lunes en su conferencia…-Y SE VERAN COSAS PEORES…………- Hierven los problemas en Sonora, y muy en especial en Cajeme. Tenemos problemas con los Indios Yaquis, con el transporte urbano, con secuestradores, con rateros, con el COVID 19, con la corrupción de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el sur de Sonora, con la falta de empleos, ventas de drogas, candidatos por aquí y por allá, pero, nadie ofrece una solución que ayude para solventar todos los problemas que padecemos en el municipio y en Sonora…-

TRASCENDIO que si no devuelve lo que se llevó ($) su carrera política (de huevon) se iría por la borda, porque para empezar, para cualquier puesto de servidor público se requiere experiencia y Sánchez Patiño, no la tiene…- Esas cualidades, pocos la tienen…- Lo que tiene él, son dos grandes padrinos que le dan todo a manos llenas, a los cuales, poco les importa si sabe o no sabe de las funciones del servicio público…-

AHORA, el huevon, dice que se va a la campaña del Dr. Alfonso Durazo, lo cual, sería un grave error del aspirante a la gubernatura de Sonora, llevarlo con él…- ESTE MUCHACHO nomas quiere vivir del erario público, sin preocupación alguna, ya que carece de todos los conocimientos para trabajar como servidor público……-

ME INFORMAN que de no responder por lo que se llevó o por lo que NO entregó, podrían inhabilitarlo por varios años dentro de la función pública…- es mejor que lo echen fuera. NO SIRVE PARA NADA……- ¿Verdad Guillermo? …………..- LOS PATIÑOS viven del NEPOTISMO, y les deja jugosas ganancias a toda la familia, la cual, está compuesta por tías, tíos, hermanos, hermanas, sobrinos, cuñados, compadres, entre otros familiares más, que ocupan buenos puestos y con buenos sueldos…- TODOS LOS, están esperando que llegue Durazo a la silla del gobierno de Sonora, para empezar con la siguiente tanda de 6 años…- ¿Verdad Guillermo?…………..-

POR OTRA PARTE, es bueno saber que autoridades estatales, prohibieran la entrada a los aficionados al estadio de los Yaquis de Obregón, aunque ambas autoridades municipales y estatales, fijaron su postura del caso…- El descontrol que se pudiera presentar por no tomar una buena decisión con el rebrote del COVID 19, seria trágico para todos los ciudadanos…- PIENSO ES MEJOR ASI………..-

AHORA le tunden en redes sociales al Diputado Local del PRI Armando Alcalá, por supuesto robo de algunos millones de pesos de las arcas del Organismo Operador de Oomapas. Por lo que veo, hizo de las suyas y nadie le molesto para que aclarara ese desfalco. Y HOY QUIERE SER ALCALDE POR EL PRI EN CAJEME…- CREO, primero deberá liquidar a los trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para poder ser candidato, ya que de no cumplir con este deber patronal, no podrá ser el candidato oficial del tricolor, ya que para ser candidato oficial, se requiere de solvencia moral para competir, y él, no la tiene por el momento……-

EL MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, MANDA ESTE COMUNICADO…- Vemos con muy buenos ojos y es música para los oídos de los cajemenses, la declaración que ha hecho el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, respecto al compromiso que se tiene con Cajeme de atender el tema de recarpeteo, reconstrucción y funcionalidad de vialidades, rescate de espacios públicos, además de los temas prioritarios de obra hidrosanitaria de acuerdo a los procesos y el timeline del presupuesto de la SEDATU…- Las declaraciones del Presidente López Obrador del día de hoy, confirman la ruta que ya se ha expresado desde su anterior visita a Sonora, el 4 de octubre, donde hizo entrega de los apoyos al municipio de Hermosillo y confirmó el proyecto de las dos escuelas nacionales de béisbol, la de Hermosillo y la de Ciudad Obregón, esta última que se establecerá en alcancé a la infraestructura del Estadio Tomás Oroz Gaytán, además de confirmar en esa ocasión, que Cajeme iría con el mismo monto de apoyos a los que ya se entregaron a la ciudad capital del estado…-

