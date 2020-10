Debemos reforzar la prevención ante el COVID-19: Marco Antonio Robles

Compartir ! tweet





Residente de Ginecología y Obstetricia de HIES-Himes

Hermosillo, Sonora; octubre 19 de 2020. Un llamado a que la población refuerce las medidas preventivas contra el COVID-19 realizó Marco Antonio Robles, residente de Ginecología y Obstetricia del HIES-Himes, a fin de evitar rebrotes por el virus.

Recordó la sensación de asombro que sintió cuando se enteró que por la contingencia de COVID-19 atendería a pacientes del Hospital General del Estado durante un tiempo, derivado de la reconversión que sufrió el Hospital General del Estado, ya que staba acostumbrado a solo tratar a pacientes mujeres, con problemas que tienen que ver con la salud del embarazo, sin embargo ha sido de gran aprendizaje.

“Entonces cuando nos dijeron que íbamos a tener pacientes del género masculino de diversas enfermedades fue una impresión en cuestión a que nuestra rutina, forma de trabajo, material y métodos para diagnosticar pacientes no son iguales a los de un Hospital General”, destacó.

De todo esto, agregó, aprendió a no confiarse, a que esto es una cuestión extraordinaria que requiere de todo el esfuerzo, que día a día se aprende algo nuevo y sobre todo de la atención de los pacientes, “aún falta mucho para que termine la pandemia, por lo cual se tiene que fomentar la prevención en salud pública, fomentar las medidas preventivas ante el COVID”.

El residente del HIES-Himes, llamó a la población a que no crean que todo lo que se dice en los medios de comunicación es verdad, que aunque haya cambiado el semáforo a amarillo, podría aumentar el número de contagios.

“Yo creo que a estas alturas ya no hay dudas de que exista esta enfermedad y si aún no lo creen los invito a que cambien su opinión y que crean en los medios de comunicación oficiales”, puntualizó.