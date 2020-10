¡Arrasante triunfo del PRI en Cohauila e Hidalgo pone en la antesala de la gubernatura en Sonora al priista Ernesto «El Borrego» Gándara, se prenden los focos rojos en MORENA!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Con el contundente y arrasante triunfo del PRI en los estados de Coahuila e Hidalgo se prenden los focos rojos en el exinvencible partido de MORENA, nos llegan informes calientitos desde el Palacio Nacional de los mas cercanos al señor presidente de la república que hay demasiada preocupación ya que el PRI arrasó, aplasto a MORENA en los estados de Coahuila e Hidalgo y eso pues prendió los focos rojos en un partido que se encuentra muy dividido, muy manoseado, muy peleado y desquebrajado políticamente hablando.

Con muchísimos intereses sobre su dirigencia y pues a lo mejor no fue lo que la gente esperaba de MORENA donde le han quedado a deber muchísimo al pueblo sus gobernantes, desde AMLO, gobernadores y alcaldes morenistas, senadores, diputados federales locales, muchos han sido todo un gran fiasco y un gran fracaso, el país esta muy mal, estados y municipios morenistas están de lo peor y eso motivó que los votantes de Coahuila e Hidalgo dijeran ya basta de tanto desastre en seguridad, empleos, bienestar donde unos nomas son los ganones del actual gobierno, esa es la gran verdad.

La gente también se cansa de ver el gran desastre en el país en todos los aspectos, donde la cacería de brujas, las descalificaciones, los revanchismos políticos están a la orden del día y el país cada día mas estancado con mas millones de pobres, y no se le ve solución a los problemas de México esa es una gran verdad y por eso la gente ya no quiere votar por MORENA y prefieren votar por el viejo régimen que roban y lo que sea pero había mas posibilidades de salir adelante.

Hoy estamos de lo peor por eso el PRI gano, arrasó y apabullo a MORENA y con esas cartas credenciales el PRI en Sonora se pone en la antesala de poder gobernar otra vez Sonora ya que el «Borrego» Gándara es muy buen candidato y ademas tiene mucha gente, con eso de que la gente y me refiero a la gran mayoría ya no quiere votar por MORENA pues le ponen en bandeja de plata la gubernatura de Sonora al «Borrego» Gándara y no es por jorobar en contra de MORENA a mi me da lo mismo pero como periodista estábamos mejor con los mas peores,, porque no eran tan cerrados para gobernar como ahora, mis respetos para el señor presidente de la república yo vote por él y por MORENA en las elecciones pasadas no lo niego pero ya nos dimos cuenta que no es por ahí.

El asunto se tornara cada día mas grave para los candidatos de MORENA ya que la gente ya volvió a despertar, porque en las próximas elecciones ellos ya no podrán vender la idea de un cambio, y va a ser difícil que vuelvan a votar por ellos y haya continuismo, la verdad por lo que se ve, se mira y se palpa la gente no ve nada claro con las administraciones morenistas en Sonora por ejemplo hay muchos alcaldes que han sido todo un gran fracaso y eso la gente no perdona y pues no por uno la pagaran todos claro pero de ahí salen los votos para el próximo gobernador de Sonora y la gran verdad con ese gran triunfo del PRI renace la gran esperanza tricolor otra vez y repito eso pone en la antesala de la gubernatura al priista Ernesto «El Borrego» Gánndara en las próximas elecciones de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.