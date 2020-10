¡La gran suerte de Claudia le ofrecen dos opciones PT o PRI diputación federal para su protección al dejar el poder en octubre del 2021!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado/ COMENTARIOS DE SONORA

Hermosillo, Son.- Convencido de que a veces vale mas suerte que dinero, nos llegan informes fidedignos de que la señora gobernadora de Sonora no esta sola, y que la gran declaración que hace días hizo de que Sonora no se negocia, ella sabia porque lo hacia nadie se avienta al ruedo sin sustento ni protección y hasta ahora sabemos el porque se su gran seguridad y apoyo.

Nos comentan que la señora Doña Claudia no esta sola, no quedara tampoco desprotegida al dejar su mandato como gobernadora del estado ya que muchos augureros del desastre la quieren ver mal, muchos juran y perjuran que a Doña Claudia le pasara lo mismo que a Guillermo Pádres e inclusive ya hay voces que dicen que esa fue la condición que el exgobernador de Sonora el panista Guillermo Pádres le puso a Alfonso Durazo su amigo que el le iba ayudar con todo en la campaña para que fuera el próximo gobernador de Sonora por MORENA.

Pero que quería venganza con el actual gobierno de Sonora por lo que supuestamente le habían hecho a él y quería lo mismo para el gobierno saliente, pero ahora las circunstancias son diferentes Doña Claudia Pavlovich tiene muchas tablas políticas y legaloides para salvarse de cualquier encrucijada y cacería de brujas que se le pudiera venir en su contra por venganzas políticas y ya sin fuero pues se la iban a querer comer, pero no contaban con la astucia de Doña Claudia porque sera si ella quiere Diputada Federal, porque ya Alito Moreno le prometió que si apoyaba con todo al «Borrego» Gándara que contara con su ayuda y protección y ademas la diputación federal por el PRI.

Y así Doña Claudia estaría protegida por tres años mas después de su mandato, ya AMLO no estaría y a lo mejor tendríamos para esas fechas un buen presidente de la república nuevo y con mas cercanías a Claudia y por si esto fuera poco el PT también le ha ofrecido a Doña Claudia una diputación federal pluri, muy fácil terminaría su mandato por el partido que acepte la diputación federal, ella para empezar pone un diputado federal propietario y se inscribe como diputada federal suplente y ella así termina su mandato el Dip. Propietario toma posesión en la cámara el 31 de agosto del 2021.

Y así ella puede terminar su mandato como gobernadora el 13 de octubre del 2021, luego entonces si ve mucha presión que la quieren fregar pues muy fácil se va a la cámara de diputados federales, se pone de acuerdo con su diputado federal propietario le pide que pida licencia y por ley ella toma posesión de diputada federal propietaria y ya con fuero federal difícilmente le podrán hacer algo, desde luego que el Diputado Federal propietario tiene que ser de todas sus confianzas y de su establo como Rogelio Díaz Brown o Miguel Pompa Corella para que me entiendan ese sera y ella también y si no al tiempo amigos lectores.