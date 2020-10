Migrantes no deben ser discriminados por covid-19: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario de Salud señaló que la pandemia no debe utilizarse para detener la entrada de migrantes a nuestro país, ni para violentar sus derechos humanos

Luego de felicitar a los trabajadores de la Secretaría de Salud – en su día- donde además se festejaron los 77 años de la creación de esta dependencia federal, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la pandemia de covid-19 no debe utilizarse para detener la entrada de migrantes a nuestro país, ni para violentar sus derechos humanos.

Añadió que el reglamento sanitario internacional establece que no está permitido utilizar los fenómenos de salud pública para restringir el tránsito de las personas.

No obstante, dijo que históricamente los problemas de salud pública se han utilizado para discriminar a grupos poblacionales procedentes de otros países con un “precepto equivocado de que necesariamente los migrantes representan una amenaza a la salud pública para las comunidades del país que les recibe”.

López-Gatell añadió que en México esta situación se agrava debido a que desde 1985 se tiene un vacío jurídico en el reglamento sanitario federal y de las diversas entidades del país.

Podemos tener presente que el reglamento sanitario internacional vigente y que es vinculante para todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, donde están incluidos, México, Estado Unidos y Guatemala, nuestros vecinos, ha establecido desde 2005, que los fenómenos de salud pública no deben ser utilizados para restringir innecesariamente el tránsito de las personas”, indicó.